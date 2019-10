Trumpovega odposlanca za Ukrajino Volkerja zaslišali v kongresu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaslišanje je potekalo za zaprtimi vrati, vendar ameriški mediji na podlagi kongresnih virov poročajo, da je Kurt Volker Ukrajincem priporočal, naj se držijo stran od ameriške politike in torej ne poslušajo Trumpa.

Volker svoje pravo mnenje skrival

Volker je svoje pravo mnenje dobro skrival pred Trumpom in njegovim odvetnikom Rudyjem Giulianijem in ostal na položaju, dokler ni pred tednom dni odstopil po izbruhu škandala, zaradi katerega so demokrati sprožili uradne preiskave pred ustavno obtožbo za odstavitev predsednika ZDA.

Trump je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega 25. junija v telefonskem pogovoru prosil, naj uvede preiskavo Hunterja Bidna in podjetja za varnost na spletu. Prosil ga je tudi, naj se sreča z Giulianijem in pravosodnim ministrom ZDA Bobom Barrom, ki mu bosta vse bolje pojasnila. Ta pogovor je tako zmotil do zdaj neidentificiranega žvižgača, da je zadevo prijavil po uradni poti.

Foto: Reuters

Trump je po izbruhu škandala dovolil objavo prepisa telefonskega pogovora, v katerem je potrjeno to, kar je žvižgača skrbelo - predsednik ZDA je zadržal pomoč Ukrajini in zahteval preiskavo sina svojega političnega nasprotnika.

Za ameriške pravnike, ki niso pod nadzorom Barra, gre za kaznivo dejanje in razlog za odstavitev s položaja, vendar Trump meni, da s tem ni nič narobe. V v četrtek je celo javno pozval še Kitajsko, naj preišče demokrate.

Kitajskemu predsedniku obljubil, da ne bo komentiral protestov v Hongkongu

Wall Street Journal je poročal, da je Trump s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom 18. junija govoril po telefonu tudi o njegovih demokratskih nasprotnikih in mu med drugim obljubil, da se ne bo oglašal glede protestov v Hongkongu. Podrobnosti niso znane, saj je prepis zaklenjen v zaupen trezor, kot je bil prepis pogovora z Zelenskim, dokler ga Trump ni dovolil objaviti.

Volker je imel dan po telefonskem pogovoru s Trumpom sestanek z Zelenskim in drugimi člani ukrajinske vlade, na katerem naj bi jim svetoval, kako naj ravnajo glede Trumpovih zahtev. Kongresnikom je povedal tudi, da je Giulianiju svetoval, naj se ne zanaša na informacije proti Hunterju Bidnu, ker niso resnične.

Foto: Reuters

Pri Giulianijevem iskanju nečednosti demokratov ni hotela sodelovati niti ameriške veleposlanica v Ukrajini Marie Yovanovitch, ki bo v kongresu zaslišana prihodnji teden.

Wall Street Journal poroča, da jo je Trump maja letos osebno predčasno odpoklical, ker ni hotela sodelovati z Giulianijem, ki je hodil po Ukrajini kot Trumpov osebni odvetnik, čeprav trdi, da je imel pooblastila State Departmenta. Če je to res, potem je v težavah tudi državni sekretar Mike Pompeo.

Volker je dejal tudi, da mu ni nihče pojasnil, zakaj zadržujejo pomoč Ukrajini, ki je bila nujno potrebna zaradi konflikta s proruskimi uporniki na vzhodu države. Zdaj je to bolj ali manj jasno in zaradi tega naj bi Volker tudi odstopil.

Republikanci poskrbeli za smeh

Republikanci še nimajo jasne strategije, kako se zoperstaviti preiskavam demokratov, vmes pa jim Trump dela dodatne težave, na primer s pozivom Kitajski, naj preiskuje demokrate. Tu za preiskavo več ni potreben niti prepis pogovora.

Vodja republikancev v predstavniškem domu kongresa Kevin McCarthy je v četrtek poskrbel za smeh, ko je od predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi zahteval, naj ustavi zaslišanja pred ustavno obtožbo, ker kongres o preiskavah oziroma uvedbi impeachmenta še ni glasoval. Prav tako je zahteval, da jim dajo demokrati več besede pri preiskavah in s tem tudi Beli hiši.

Foto: Reuters

Pelosijeva mu je odgovorila, da nikjer v ustavi ne piše, da je treba pred preiskavo glasovati o impeachmentu, tega pa ni niti v poslovniku predstavniškega doma niti ne obstaja zgodovinski precedens. Na pobudo, da obtožencu prepusti odločanje o obtožbi, pa se ni niti odzvala.

Proti koncu dneva je v četrtek prišla na dan še novica, da bo minister za energijo ZDA Rick Perry novembra odstopil s položaja, kar naj ne bi bilo povezano z ukrajinskim škandalom.

Perry je maja vodil delegacijo ZDA na inavguraciji Zelenskega namesto podpredsednika ZDA Mika Pencea, ki je vodenje delegacije in udeležbo odpovedal v zadnjem trenutku. Domneva se, da zato, ker Trump še ni vedel, ali bo Zelenski sodeloval z Giulianijem.