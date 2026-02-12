Trumpova vlada končuje operacijo proti priseljencem

Vodja ameriškega urada za meje Tom Homan je danes napovedal zaključek obsežne operacije proti domnevnim nezakonitim priseljencem v zvezni državi Minnesota, poročajo tuje tiskovne agencije. Operacija v Minneapolisu je sprožila številne kritike in proteste, zlasti po smrtih Alexa Prettija in Renee Good, ki so ju v Minneapolisu ubili zvezni agenti.

"Predlagal sem, da se ta operacija zaključi, in predsednik Donald Trump se je s tem strinjal. Ta teden se je že začelo občutno zmanjševanje števila agentov, ki se bo nadaljevalo tudi naslednji teden," je na novinarski konferenci v Minneapolisu povedal Homan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriške oblasti so decembra lani sprožile obsežno operacijo z namenom aretacij in deportacij nezakonitih priseljencev, v Minnesoto so napotili več tisoč agentov zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) ter agencije za carine in zaščito meje (CBP).

Ogorčenje in protesti proti zaostreni priseljenski politiki

Posredovanje zveznih agentov, ki ga je zaznamovalo več nasilnih incidentov, je v ZDA sprožilo ogorčenje in proteste proti zaostreni priseljenski politiki. Dogajanje v Minnesoti so poleg splošne javnosti med drugim obsojali tudi verski voditelji ter demokrati in nekateri republikanci v kongresu ZDA.

Protesti so se še okrepili po tem, ko so agenti Ice v ločenih incidentih v Minneapolisu januarja ubili 37-letno Renee Good in 37-letnega vojaškega veterana Alexa Prettija, ki sta nasprotovala posredovanju oboroženih in pogosto zamaskiranih zveznih agentov.

Trump je po ogorčenju javnosti zaradi dveh smrti in nasilja zveznih agentov konec januarja napovedal deeskalacijo, Homan pa je zamenjal vodjo mejne patrulje Gregoryja Bovina in prevzel vodenje operacije v Minnesoti. V začetku februarja je nato napovedal umik 700 agentov iz Minneapolisa, Trump pa je prav tako nakazal, da bi bil glede priseljevanja morda potreben "mehkejši pristop".

Homan je sicer danes dodal, da je skupnost v Minnesoti "zdaj varnejša, ker so pridržali 4.000 nezakonitih priseljencev", in da nameravajo "še naprej izvrševati zakonodajo o priseljevanju". Omenil je tudi možnost, da bi agente premestili na druge lokacije, vendar ni navedel dodatnih podrobnosti. Trumpova vlada je podobne operacije proti priseljencem v zadnjem letu že izvajala v Los Angelesu, Washingtonu, Chicagu, Portlandu in Memphisu.