Trumpova velika vrnitev na "spletna družbena omrežja"

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je predstavil novo spletno platformo za digitalno komunikacijo, poroča BBC. Trump, ki sta ga januarja letos blokirala tudi Facebook in Twitter, je že nekaj časa pripravljal lastno spletno platformo. Trump je sicer v svojem komunikacijskem stilu pred današnjim dnem napovedal, da bo predstavil naslednjo revolucijo v svetu spletnih družbenih omrežij. Vendar kot so "platformo" označili pri britanskem The Guardian, gre bolj za glorificiran blog.

Spletna stran z objavami

Kaj je torej danes ponoči sploh splavil Trump? Kot je razvidno z njegove spletne strani, so tej dodali le podstran, poimenovano "Desk", kjer Trump in njegova ekipa objavljajo kratka sporočila o mislih in delu nekdanjega predsednika ZDA. Sporočila so kronološko urejena in vizualno spominjajo na Twitter. Uporabniku omogočajo, da posamezno sporočilo všečka ali pa ga deli prek svojega Twitter ali Facebook računa. Uporabniki se lahko tudi z elektronskim naslovom prijavijo na posebna urgentna sporočila, ki jih bo Trump delil s svojimi sledilci.

Danes o Trumpu odloča Facebook

Januarja letos je zaradi nemirov v ameriški prestolnici Facebook blokiral Trumpov osebni račun, ker naj bi ta delil vsebino, ki je spodbujala nasilne proteste. Medtem ko je Twitter že pred časom objavil, da je Trumpova blokada stalna, pa bo Facebook danes odločal o dokončni blokadi računa nekdanjega ameriškega predsednika.