Tokrat res našli posnetek Trumpa s prostitutkami?

FBI je od nekdanjega britanskega vohuna dobil že drugo poročilo v petih letih o povezavah med ljudmi iz kroga nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in Rusi. Tudi v tem poročilu je govora o spornih video posnetkih Trumpa in prostitutk, toda v nasprotju s poročilom iz leta 2016 naj bi tokrat preiskovalci obstoj posnetkov tudi dokazali.

Nekdanji agent britanske protiobveščevalne službe MI6 Christopher Steele je za ameriški FBI pripravil že drugi dosje o nekdanjem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, se na neimenovane vire sklicuje britanski konservativni medij The Telegraph. Tudi tokrat naj bi Steele razkril povezave med Rusi in ekipo Trumpa, hkrati pa naj bi v drugem poročilu priložil dokaze o posnetkih seksa Trumpa z ruskimi prostitutkami.

Kdo je Christopher Steele?



Christopher Steele je bil od leta 1987 do leta 2009 agent britanske protiobveščevalne službe MI6. Od leta 2006 do leta 2009 je vodil moskovski MI6. Leta 2009 je zapustil agencijo in ustanovil zasebno podjetje Orbis Business Intelligence, ki tudi stoji za obema poročiloma o sodelovanju Rusov in ljudi okoli Donalda Trumpa.

Zaradi prvega poročila več ljudi v zapor

Zaradi prvega poročila Steela je leta 2016 proti Trumpu stekla posebna preiskava, ki jo je vodil nekdanji direktor FBI Robert Muller. Muller se je osredotočil predvsem na morebiten vpliv Rusov na ameriške predsedniške volitve. Zaradi njegovega končnega poročila je bilo sproženih veliko sodnih postopkov, obsojeni pa so bili nekdanji vodja Trumpove volilne kampanje Paul Manafort, svetovalec George Papadopoulos in Trumpov prijatelj in lobist Roger Stone. Kljub pravnomočnim obsodbam pa je prvo poročilo Steela po poročanju New York Timesa ameriška vohunska agencija CIA označila za nekredibilno in za povzemanje tračev iz spletnih forumov.

Kaj je v drugem poročilu

Tudi v drugem poročilu FBI se Steel ukvarja predvsem s povezavami Rusov z vplivnimi Američani, ruskim vmešavanjem v ameriške volitve in obstoju večjega števila video posnetkov seksa Donalda Trumpa z neznanimi ženskami. Spomnimo, že leta 2016 je Steel razkril, da naj bi Moskva imela posnetek Trumpa in dveh prostitutk, ki naj bi leta 2013 v moskovskem hotelu urinirale na posteljo, na kateri je spal tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. Tokrat, tako piše The Telegraph, naj bi Steel priložil tudi slikovne dokaze o obstoju spornih posnetkov.

Ruskim vohunom nosil dokumente

Tudi tokrat Steele trdi, da ima dokaze o sodelovanju ruskih vohunov z ljudmi iz kroga Donalda Trumpa. Spet je na tapeti Manafort, njegov sodelavec Konstantin Kilimnik, ki ga išče tudi FBI in zanj ponuja nagrado 250 tisoč dolarjev, naj bi ruskim vohunom nosil dokumente iz Trumpovega volilnega štaba. Ameriško finančno ministrstvo za finance je Kilimnika sicer že pred časom uvrstilo med osebe, proti katerim zaradi vohunjenja za Rusijo veljajo mednarodne sankcije.