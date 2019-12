Trumpa ne bo na zaslišanja pred ustavno obtožbo tudi po selitvi

Demokratski predsednik pravosodnega odbora iz nekoč Trumpovega New Yorka Jerrold Nadler je Beli hiši pred dnevi poslal vprašanje, ali bo kdo na zaslišanjih zagovarjal predsednika. Trump je bil pred odločitvijo, da koga pošlje in s tem prizna legitimnost procesu, ki ga zavrača kot lažnega.

Pravnik Bele hiše Pat Cipollone je odboru sporočil, da ne bodo sodelovali, ker je vse skupaj nepošteno, saj Trump ne ve, kdo bodo priče proti njemu in ali bodo demokrati omogočili pošten proces. Zavrnil je tudi udeležbo na akademski razpravi profesorjev prava o institutu impeachmenta oziroma ustavne obtožbe, ker tudi to menda ni pošteno do njega. Sicer pa se lahko v Beli hiši še do petka odločijo, ali bodo morda sodelovali kasneje.

Čaka, da se postopek preseli v senat

Trump čaka, da se postopek ustavne obtožbe preseli v senat, kjer bodo igro vodili republikanci, ki imajo večino, in takrat bo z veseljem sodeloval. Seveda skoraj zagotovo še vedno ne osebno, ker se ne namerava ujeti v past laganja pod prisego. Dozdajšnji proces, ki ga vodijo demokrati, pa zavrača kot strankarski lov na čarovnice.

Demokrati imajo sicer dokaze naravnost iz predsednikovih ust in ust njegovih sodelavcev, kot tudi dokumente in izjave uslužbencev vlade, da je predsednik pritiskal na Ukrajino, da v zameno za vojaško pomoč in srečanje predsednikov obeh držav v Beli hiši uvede preiskavo Trumpovih političnih nasprotnikov v ZDA. Dokazi gor ali dol, senatni republikanci se bodo o predsednikovi krivdi odločali politično.