40 milijonov Američanov živi v revščini: zaradi novih pravil bo še huje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 40 milijonov Američanov živi pod pragom revščine, številni so zaradi spleta okoliščin in naraščajočih cen nepremičnin ostali tudi na cesti. Nova pravila, ki jih želi uvesti administracija predsednika Trumpa, bi lahko revščino in lakoto med Američani še poglobila.

Da se lahko prebijejo čez mesec, si na milijone Američanov pomaga tudi z živilskimi boni, ki jih od vlade dobijo v okviru programa SNAP. Gre za kazalnik revščine v ZDA, v letu 2018 pa je pomoč v tej obliki prejelo okoli 40 milijonov prebivalcev ZDA oziroma 9,5 milijona družin.

Še večja revščina za milijone

Ameriško ministrstvo za kmetijstvo, ki nadzira program SNAP, pa je letos napovedalo nova, strožja pravila, s katerimi želijo prejemnike spodbuditi k večji aktivnosti na trgu. A spremembe, ki bi milijone Američanov pahnile v še večjo revščino, so naletele na ostre kritike.

Foto: Reuters

Brez bonov za hrano bi ostalo 3,7 milijona Američanov

Najnovejša študija, o kateri piše The Guardian, navaja izračune, po katerih bi, če bi spremembe obveljale že v lanskem letu, na mesec brez dostopa do t. i. bonov za hrano v povprečju ostalo 3,7 milijona Američanov in 2,1 milijona gospodinjstev v ZDA.

Napovedane spremembe bi 2,2 milijona gospodinjstvom zmanjšale socialno pomoč za 127 dolarjev (115 evrov) na mesec, brez subvencionirane ali brezplačne hrane bi ostalo tudi skoraj milijon študentov.

Štiri milijarde dolarjev manj za pomoči potrebne

Po izračunih raziskave bi nova pravila najbolj prizadela prebivalce v ameriški zvezni državi Nevada, kjer bi pravico do bonov za hrano izgubilo kar 22 odstotkov prejemnikov. Na drugi strani bi bili več pomoči deležni prebivalci zveznih držav Misuri, Tennessee, Utah in Virginija.

Spremembe, ki jih uvaja administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bi zmanjšale proračun programa SNAP za 4,2 milijarde dolarjev (3,8 milijarde evrov).

Do pomoči v obliki bonov za hrano je upravičenih okoli 40 milijonov Američanov. Foto: Reuters

Kritiki opozarjajo, da že zdajšnji sistem ni vzdržen. Craig Gundersen, profesor za kmetijstvo in potrošniško ekonomijo, pravi, da ima že zdaj polovica prejemnikov težave postaviti hrano na mizo. "Glavni cilj programa SNAP je ublažiti lakoto in njene posledice v ZDA," je dejal in dodal, da bodo spremembe vodile v prehransko negotovost.

Denar za pomoč konča pri velikih ameriških trgovcih

Za pomoč najrevnejšim v okviru programa SNAP v ZDA namenijo 63 milijard dolarjev. Podatki kažejo, da sicer večina tega denarja - 33 milijard dolarjev - konča pri velikih ameriških trgovcih, kot sta Walmart in Target.

Samo trgovska veriga Walmart iz programa prejme 13 milijard dolarjev oziroma 18 odstotkov vseh sredstev iz proračuna. Zmanjšanje sredstev v programu SNAP bi tako pomenilo tudi manj sredstev za ameriške trgovce.

Dvakrat več revnih kot pred petdesetimi leti

Nemški radijski, televizijski in spletni medij Deutsche Welle (DW) je v svojem dokumentarnem filmu prikazal revščino v ZDA. Kot pojasnjujejo, je danes pod pragom revščine v ZDA 40 milijonov Američanov, dvakrat toliko, kot jih je bilo pred petdesetimi leti.

Zaradi vse višjih cen nepremičnin so se zlasti v Kaliforniji številni znašli tudi na ulici. Precej je takšnih, ki razen osebnega avtomobila nimajo drugega premoženja, zato večino časa, tudi ponoči, preživijo kar v njem.