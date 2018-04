Trump: ZDA so ponosne na to, kar se zdaj dogaja v Koreji

Južnokorejska in severnokorejska voditelja sta danes sprejela zgodovinsko odločitev. Foto: Getty Images

Severna in Južna Koreja bosta razglasili mir

"Po besnem letu izstreljevanja raket in jedrskih poskusov zdaj poteka zgodovinsko srečanje Severne in Južne Koreje. Dobre stvari se dogajajo, ampak čas bo povedal svoje," je na Twitterju zapisal ameriški predsednik Donald Trump.

V drugem tvitu je zapisal, da se bo korejska vojna končala in da morajo biti Američani ponosni na to, kar se zdaj dogaja v Koreji.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

Ko je Kim nasmejan. Foto: Getty Images

Zadovoljna tudi ruski predsednik in japonski premier

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina, Dmitrij Peskov je v Moskvi dejal, da je dialog med Korejama obetaven, sicer pa je korejski vrh in dogovore na njem označil za zelo pozitivne novice. Kot je dejal, je na obeh straneh opaziti voljo za dialog, kar je pozitivno, Moskva pa pozdravlja tudi morebitna prihodnja srečanja.

Zgodovinski vrh so pozdravili tudi na Japonskem, vendar je premier Shinzo Abe opozoril, da mora Pjongjang storiti konkretne korake v zvezi z denuklearizacijo Korejskega polotoka in drugimi vprašanji. Opozoril je, da bodo še naprej budno spremljali dogajanje v Pjongjangu.

Namesto vojaških uniform so ju spremljale narodne noše. Foto: Getty Images

Oglasil se je tudi Pahor

Tudi slovenski predsednik Borut Pahor je v sporočilu za javnost pozdravil pripravljenost za dialog in mirno rešitev vseh odprtih vprašanj. "Zgodovinsko srečanje predsednikov obeh Korej in z njim povezani obeti za trajen mir in spravo na Korejskem polotoku so dokaz več, da je mogoče celo najbolj zapletena vprašanja rešiti po mirni poti, če za to obstaja premočrtna politična volja," piše v sporočilu.

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un se je danes na srečanju z južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom zavezal k popolni denuklearizaciji Korejskega polotoka. Dogovorila sta se tudi, da bosta državi našli mirovni režim za končanje vojne, da bo južnokorejski predsednik še letos obiskal Pjongjang in da bosta državi še letos organizirali srečanje ločenih družin.

Državnika sta se danes sestala na demilitariziranem območju na meji med državama. Kim je kot prvi severnokorejski voditelj stopil na južnokorejska tla, sicer pa je bilo to šele tretje srečanje voditeljev obeh Korej doslej.