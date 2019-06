Trump začasno zdržal načrtovane deportacije migrantskih družin

Ameriški predsednik Donald Trump se je v soboto odločil za dva tedna preložiti napovedane deportacije do 2000 migrantskih družin iz ZDA. V tem času naj bi njegova republikanska stranka in opozicijski demokrati našli politično rešitev problematike.

V približno desetih ameriških mestih naj bi se danes začelo zbiranje do 2.000 družin, za katere je bila odrejena deportacija ali se niso zglasile na sodišču. Trump pa je v soboto na Twitterju zapisal, da je na prošnjo demokratov postopek za dva tedna preložil in s tem omogočil dosego dogovora med demokrati in republikanci. "Če ne, se bodo deportacije začele," je dodal. Katere zakonodajne spremembe bi lahko zadovoljile Trumpa, zaenkrat ni jasno. Reforma migracijskega sistema je želja obeh strank, a soglasja o potrebnih spremembah ni.

Nancy Pelosi: Družine morajo ostati skupaj

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je Trumpa pozvala k odpoklicu deportacij in pri tem spomnila na njegov domnevni razlog, zakaj je preklical povračilni vojaški napad na Iran po zrušenju ameriškega drona - ker bi ta terjal do 150 življenj. "Upam, da bo enaka merila uporabil za izogibanje postranski škodi, ki bi jo utrpelo na desettisoče otrok, ki jih strašijo njegova dejanja," je dejala. Kasneje je na Twitterju Pelosijeva zapisala: "Gospod predsednik, zakasnitev je dobrodošla. Potrebujemo čas za celovito migracijsko reformo. Družine morajo ostati skupaj."

Ameriška mesta pri deportacijah ne želijo sodelovati

Številna ameriška mesta, iz katerih naj bi umaknili migrantske družine, so sicer odrekle svoje sodelovanje. Mestne oblasti in nevladne organizacije iz mest od New Yorka do San Francisca so tujce začele obveščati o njihovih pravicah, kot so ta, da ne odprejo vrat ali da zahtevajo odvetnika. Družine za deportacijo naj bi sicer začeli zbirati v do desetih mestih, vključno s Houstonom, Chicagom, New Yorkom in Miamijem.

Trump je v soboto poudaril, da gre za deportacije, ki so v skladu z zakonodajo, ki jih odobrava pravosodni sistem in ki iz države odstranjujejo ljudi, ki so vstopili nezakonito. "Prišli so nezakonito in mi jih zakonito pošiljamo ven," je poudaril.

Tako kot v predvolilni kampanji leta 2016 se Trump tudi zdaj, ob napovedi kandidature za nov mandat, na svojo konservativno volilno bazo obrača z migrantskimi temami. Še posebej problematična je meja z Mehiko, kjer je bilo maja aretiranih 144.000 ljudi oz. največ v zadnjih 13 letih.