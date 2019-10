"Trump v Siriji ne igra ameriške, ampak rusko igro" #video

Interese ZDA in interese njenega predsednika Donalda Trumpa v Siriji je treba ostro ločiti, Trump v Siriji ne igra ameriške, ampak rusko igro, pravi poznavalec razmer in novinar Boštjan Videmšek.

Po odločitvi Trumpa, da umakne ameriške vojake s severa Sirije, se je pred dobrim tednom dni začela turška ofenziva proti Kurdom, ki so se skupaj z ZDA borili proti skrajni skupini Islamska država (IS). Kurdi so se bili po pomoč prisiljeni obrniti k sirskemu samodržcu Bašarju Al Asadu, njegovi vojaki so tako že na meji s Turčijo. S tem bo pridobila tudi Rusija, ki je Al Asadova zaveznica.

Kot pravi Videmšek, je Trump brez dvoma mandžurijski kandidat. "V Siriji ne igra ameriške, ampak rusko igro, to je očitno že vsaj od decembra lani, ko je napovedal popolni umik ameriških sil, potem pa je odločitev zaradi pritiska znotraj Pentagona in ameriških varnostno-obveščevalnih struktur prestavil," je dejal.

"Za Trumpa primerna samo še hospitalizacija"

Odločitev o umiku ameriških sil je sprejel povsem sam. Temu so namreč nasprotovali praktično vsi njegovi svetovalci, poudarja Videmšek. Današnje pismo Erdoganu (več o pismu tukaj) pa kaže na to, da je za Trumpa res primerna samo še hospitalizacija za najbolj debele zidove, dodaja.

Če bi imele ZDA kakršenkoli resen interes zaustaviti turško invazijo, bi seveda to lahko naredile v minuti, pravi Boštjan Videmšek. Foto: Matej Leskovšek Kot poudarja, ZDA tudi v preteklosti niso imele resne strategije v Siriji, njihova politika je bila shizofrena, potem pa so alibi za svojo vojaško prisotnost na območju našle v Islamski državi. Širitev IS jim je močno ustrezala, saj so tako lahko povečali svojo vojaško prisotnost. Kljub temu, da Američani v severovzhodni Siriji nikoli niso imeli več kot dva tisoč vojakov, predvsem pripadnikov specialnih enot, je to močno spremenilo razmerja moči po letu 2015, pravi Videmšek.

"Kurdom je to vsekakor dalo upravičeno vojaško in politično samozavest, neko obdobje so verjeli, da dejansko lahko zabetonirajo svojo avtonomijo," pravi novinar. V trenutku, ko so prestopili Evfrat in stopili na njegov zahodni breg, pa so prebudili turško pošast. Sredi leta 2016 je postalo jasno, da je Rožava (Sirski Kurdistan, op.a.) obsojena na krvav propad, samo še vprašanje časa je bilo, kdaj, še dodaja poznavalec razmer.

"Turčija je Islamsko državo razumela kot orodje svoje strategije"

Kot poudarja Videmšek, je Islamska država za več akterjev delovala kot nekakšna tamponska cona; za Turke pred morebitno kurdsko avtonomijo, Kurdom je dala možnost, da se vojaško in politično vzpostavijo, sirskemu režimu pa je bila sijajno izhodišče ne samo za kupovanje ukradene nafte, ampak tudi zato, da so se v sirsko vojno dokončno odprla vrata Rusiji. Hkrati se je tako lahko naredila nepravična uravnilovka med vsemi uporniškimi skupinami, ki so jih dali v isti koš z IS, pravi.

Turčija je IS razumela kot orodje svoje strategije, saj je IS vsaj za nekaj časa onemogočila širitev Kurdov po severu Sirije. Ko so bili pripadniki IS vojaško poraženi – po osvoboditvi Rake, prestolnice samooklicanega Kalifata novembra 2017 –, pa je Turčija sprejela nepovratno odločitev za veliko vojaško operacijo, pravi Videmšek. ZDA so se tega ves čas zavedale, dodaja.

Velika prevara Kurdov je bil dogovor o vzpostavitvi t. i. varnih con skupaj z ameriškimi patruljami, na katere so pristali Kurdi, pravi Videmšek. Kurdi so namreč porušili svoje obrambne zidove in okope in to je Turkom omogočilo, da se so zdaj brez težav prebili na kurdsko ozemlje.

Donald Trump je turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu napisal pismo, v katerem mu je med drugim zapisal: "Ne bodi brutalnež. Ne bodi norec!" Foto: Reuters

Če bi imele ZDA kakršenkoli resen interes zaustaviti turško invazijo, bi seveda to lahko naredile v minuti, še pravi Videmšek.

Kot še dodaja, obstaja možnost, da bo v severovzhodni Siriji nastala neke vrste arabska sunitska vojska. Sunitski vojaki so tako v Siriji kot v Iraku doživeli hud poraz in tudi zaradi tega je marsikje med civilnim prebivalstvom v sunitskih območjih Sirije in predvsem Iraka Islamska država lahko tako cvetela, saj je veljala za zaščitnike arabskih sunitov.

"Možnosti za ponovni vzpon Islamske države ni"

Kljub številnim pripadnikom IS, ki so med turško invazijo pobegnili iz kurdskih zaporov, pa Videmšek ne vidi možnosti za ponovni vzpon Islamske države. Pobegli borci IS vsekakor lahko predstavljajo partikularne, ne celostne varnostne grožnje, še pravi.

Pobegli džihadisti nimajo veliko možnosti, kamor se lahko zatečejo. Turčija si namreč trenutno ne more privoščiti, da bi jih kot nekoč gostila na svojem ozemlju, zato jih bo dejansko prepustila Kurdom, pravi Videmšek. "Prihajajo pa tudi informacije, da se je več deset nekdanjih pripadnikov IS priključilo nenavadni združbi ostankov sirskih milic, ki se borijo v imenu Turčije," še dodaja Videmšek.

Področje, kjer živijo Kurdi:

Foto: commons.wikimedia.org

