Trump: To je žalosten dan za ZDA

Tožilci so obtožili le Trumpa, čeprav so v obtožnici navedli še šest sozarotnikov, ki pa za zdaj ostajajo neimenovani. To so storili, da pospešijo proces, z "neimenovanimi" pa se bodo ukvarjali kasneje, tudi v upanju, da katerega od njih prepričajo o pričanju proti Trumpu. Foto: Reuters

Posebni zvezni tožilec Jack Smith je v torek vodilnega republikanskega kandidata za predsedniške volitve 2024 obtožil, da je sodeloval v zaroti za prevaro zvezne vlade, zaroti za kršenje volilne pravice, oviral uradni postopek in sodeloval v zaroti za oviranje uradnega postopka.

Trumpu so vzeli prstne odtise in ga zaslišali na zveznem sodišču med Belo hišo in kongresom, ki so ga njegovi privrženci napadli 6. januarja 2021, da bi preprečili formalno potrditev volilne zmage demokrata Joeja Bidna. V isti sodni dvorani so doslej obtožili že več kot 1.000 napadalcev na kongres in jih več kot polovico poslali v zapor.

Tudi Trumpu v primeru obsodbe grozi dolgoletna zaporna kazen. Sodnica Moxila Upadhyaya ga je seznanila z obtožnico in sklicala naslednje zaslišanje za 28. avgust, ko naj bi določili tudi datum začetka sodnega procesa. Tega bo vodila druga sodnica, Tanya Chutkin, ki jo je na položaj imenoval nekdanji predsednik Barack Obama in je na zaporno kazen obsodila že več napadalcev na kongres.

Odvetniki: Gre za kršitev svobode govora

Upadhyaya je Trumpa opozorila, da o primeru ne sme govoriti z osebami, ki so na seznamu prič. Njegovi odvetniki medtem obtožnico razlagajo kot kršitev svobode govora, vključno s pravico do nepriznavanja izida volitev, za katere meni, da so mu bile ukradene.

Pred odhodom iz Washingtona je Trump v kratki izjavi na letališču dejal, da je bil to žalosten dan za Ameriko. "Gre za pregon osebe, ki močno vodi med republikanskimi predsedniškimi kandidati in tudi pred Bidnom. Če jih ne moreš premagati, potem jih preganjaš. Tega v Ameriki ne smemo dovoliti," je dejal Trump, ki je ob tem prestolnico Washington označil za "razpadajočo".

Tožilci želijo hiter postopek, Trumpov odvetnik John Lauro pa je dejal, da bi bilo absurdno, če bi se proces začel hitro, saj se morajo nanj pripraviti.

Letos že tretjič soočen z obtožnico

Trump se je tako že tretjič v letošnjem letu na sodišču soočil z obtožnico. V New Yorku je obtožen ponarejanja poslovnih listin v povezavi s plačilom za molk o spolnem razmerju, na Floridi pa, da je neupravičeno hranil zaupne vladne dokumente in jih nato ni hotel vrniti.

Kmalu ga čaka še pot na sodišče v Atlanti, kjer je državna tožilka pripravila obtožnice zaradi poskusa spreminjanja volilnega poraza v zmago.

Nekdanji člani njegove lastne vlade, kot je bivši pravosodni minister Bill Barr, so ga po volitvah prepričevali, da ni bilo volilnih prevar. Trumpovi odvetniki so na sodiščih, kjer so skušali izpodbijati izid, doživljali poraz za porazom.

Trump je vseeno vztrajal in skušal prepričati podpredsednika Mika Pencea, da 6. januarja 2021 na formalni kongresni potrditvi izidov volitev po zveznih državah nekatere izide razveljavi. Pence je to zavrnil in Trumpovi podporniki so ga med napadom na kongres iskali, da ga obesijo.

Pence, ki bo prihodnje leto prav tako kandidiral za predsednika, je bil po obtožnici malce bolj kritičen do Trumpa. "Predsednik Trump in njegov trop zmešanih odvetnikov sta želela, da zavrnem izide volitev, kar bi povzročilo kaos. Ohranil sem zvestobo prisegi, Američanom in vsemogočnemu bogu, ko sem tisti dan izpolnil svojo dolžnost," je v sredo sporočil Pence.