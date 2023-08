Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so v torek obtožili še zaradi prizadevanj za razveljavitev izida predsedniški volitev leta 2020. V obtožbi ga bremenijo treh točk zarote in ene točke oviranja pravosodja. To je že tretja potrjena obtožba zoper 77-letnega Trumpa od marca letos.