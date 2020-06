Trump poziva vrhovno sodišče ZDA, naj ukine zdravstveno reformo obamacare

Pravosodno ministrstvo ZDA je vlogo na vrhovno sodišče podalo v četrtek zvečer, potem ko je Trumpova vlada poročala, da je okrog pol milijona ljudi, ki so zaradi izgube delovnih mest sredi pandemije izgubili zdravstveno zavarovanje preko delodajalca, dobilo zdravstveno zavarovanje. To jim je pripadlo po zakonu o dostopni negi oziroma zdravstveni reformi predsednika Baracka Obame iz leta 2010, imenovani obamacare, piše STA.

Brez zavarovanja bi ostalo 20 milijonov ljudi

Če Trumpu na sodišču uspe, bo brez zdravstvenega zavarovanja ostalo okrog 20 milijonov ljudi. Vendar pa sodišče ne bo prisluhnilo argumentom za in proti vse do jeseni. "Nobene pravne utemeljitve ali moralnega opravičila ni za to katastrofalno prizadevanje Trumpove vlade, da Američanom odvzame zdravstveno zavarovanje," je sporočila predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.

Trump je leta 2016 obljubil, da bo zdravstveno reformo odpravil, vendar mu leta 2017 ni uspelo, ker je odločilni glas proti ukinitvi reforme v senatu podal sedaj že pokojni republikanec John McCain. Zdravstvena reforma obamacare je bila na začetku izjemno nepriljubljena, vendar se je z leti prijela po načelu bolje nekaj kot nič. Za določene kategorije prebivalstva, kot so mladi do 26 leta starosti in tisti s predobstoječim bolezenskim stanjem, pa je bila reforma izjemna.

Foto: Reuters

Mladi so lahko ostajali na zavarovalnih policah svojih staršev, bolnikov pa zavarovalnice niso smele več odirati in spravljati v stečaj. Reforma je bila draga in zakon je predvideval, da se vsakega posameznika brez zavarovanja kaznuje z davčno kaznijo. Zavarovanje je postalo dostopno vsem in ljudje so raje sklenili zdravstveno zavarovanje kot pa plačali višje davke.

Republikancem je po uvodnem porazu na vrhovnem sodišču še za časa vladavine Obame uspelo z novim zakonom odpraviti zahtevo po zavarovanju in davčno kazen. Sedaj zahtevajo, da naj sodišče odloči, da je brez te zahteve celotna reforma nična, ker je ne bo mogoče financirati. Trump je leta 2016 obljubljal, da bo obamacare ukinil ter uvedel nekaj čudovitega in veliko boljšega. Doslej predloga še ni predstavil, še navaja STA.