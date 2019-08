Trump po novem zagovarja plastiko

Naklonjen je ji tako zelo, da se na Twitterju norčuje iz okoljevarstvenikov, češ da pretiravajo z ukrepi, med katerimi je prepoved plastičnih slamic in uporaba papirnatih. Trumpovi podporniki naj bi bili dovolj pametni, da se jim to zdi čista neumnost.

Trump je na poti v Pensilvanijo branil ameriško plastiko, ki naj ne bi bila tista, ki onesnažuje svetovne oceane. "To je plastika od drugod," je dejal.

Shellova tovarna bo postala eden največjih onesnaževalcev okolja v neposredni soseščini, vendar bo zagotavljala delovna mesta, kar je za Trumpovo vlado najpomembneje. Trenutno pri gradnji tovarne sodeluje 5000 ljudi, ko bo dokončana, pa jih bo zaposlovala 600.

"To se brez mene in nas ne bi zgodilo," je delavcem naznanil Trump o tovarni, ki so jo začeli graditi leta 2012. Mimogrede je dejal, da demokratskim predsedniškim kandidatom sploh ni mar za zahodno Pensilvanijo.

Tovarna stoji v okrožju Beaver, kjer je Trump leta 2016 zlahka premagal demokratko Hillary Clinton, sedaj pa mu tam trda prede, ker se ni zgodila obljubljena blaginja po velikih davčnih olajšavah pred letom in pol.

Okrožje Beaver je eno od tistih v ZDA, kjer so stare industrije, kot je jeklarska, odmrle, ljudje so se začeli izseljevati in iskati delo drugje. Trump pa tistim, ki so ostali, obljublja, da se bodo pod njim vrnili dobri stari časi.