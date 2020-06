Trump: O ruskem plačevanju islamskim skrajnežem ne vem nič

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo zatrdil, da ni vedel za poročilo, da so ruski obveščevalci v Afganistanu plačevali islamskim skrajnežem za napade na ameriške in druge tuje vojake. O tem je v soboto poročal New York Times.

Ameriški obveščevalci naj bi marca letos seznanili Belo hišo s poročilom, da so Rusi lani v času mirovnih pogovorov s talibani ponujali plačilo za pobijanje Američanov. Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo tvitnil, da ga s "tako imenovanimi napadi na ameriške enote v Afganistanu s strani Rusije" ni nihče nikoli seznanil. "Vsi to zanikajo, sicer pa ni bilo veliko napadov na nas," je tvitnil Trump.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je pred Trumpovim tvitom sporočila, da je morda poročilo obveščevalcev točno, vendar pa poročanje New York Timesa, da so Trumpa seznanili s tem, ni točno.

V nedeljo je to zatrdil tudi nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti John Ratcliffe. Nihče iz Bele hiše doslej še ni pojasnil, zakaj Trump s tem ni bil seznanjen in kako, če sploh, je ameriška vlada odgovorila.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je dejal, da, če je poročilo točno, kaže na res šokanten odnos vrhovnega poveljnika do enot v Afganistanu in do Rusije. Rusija je poročilo označila za nesmisel, talibani pa so odločno zanikali, da bi to počeli.

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Bolton je za ameriško televizijo MSNBC dejal, da se mu zdi neverjetno, da se predsednik tako zelo trudi povedati, da ni vedel nič. "Mislim, da to počne zato, ker, če je taka aktivna agresija Rusije proti ameriškim vojakom potekala več mesecev in nihče ni ukrepal, potem je opustil svojo dolžnost. Če mu nihče tega ni povedal, si lahko opere roke od težave," je dejal Bolton.

S poročilom ni bila seznanjena niti predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, ki je za ameriško televizijo ABC povedala, da želi dobiti to poročilo nemudoma. Kljub temu, da ga še ni videla, je kritizirala Trumpa, da Rusije s tem ni soočil.

Trump se je odzval na Bidnovo izjavo s tvitom, da je Rusija njega in predsednika Baracka Obamo, pri katerem je Biden zasedal podpredsedniški položaj, potegnila za nos. Obamova vlada je uvedla sankcije proti Rusiji zaradi zasedbe Krima in zaprla vrata Rusiji za sodelovanje v skupini industrijsko najrazvitejših držav G8, ki je potem spet postala le G7, poroča STA.