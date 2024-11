Trump izbral Kennedyja za bodočega zdravstvenega ministra

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek sporočil, da bo na položaj ministra za zdravje in socialo postavil Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki je najbolj znan po širjenju teorij zarot o cepivih. Trump je predstavil še imeni ministrov za veterane in notranje zadeve, poročajo ameriški mediji.

70-letni sin nekdanjega pravosodnega ministra Roberta Kennedyja in nečak predsednika Johna Kennedyja se je letos najprej potegoval za demokratsko predsedniško nominacijo. Ob pomanjkanju podpore se je odločil za neodvisno kandidaturo, ki jo je nato prekinil in podprl Trumpa.

Trumpova napoved o imenovanju Kennedyja je sprožila val kritik, da okoljevarstveni pravnik ni usposobljen za opravljanje te funkcije, poroča televizija CNN.

"Ministrstvo za zdravje in socialo bo imelo veliko vlogo pri zagotavljanju zaščite vseh pred nevarnimi kemikalijami, onesnaževalci, pesticidi, farmacevtskimi izdelki in dodatki k hrani, ki so prispevali k veliki zdravstveni krizi v tej državi. Gospod Kennedy bo obnovil zlate standarde znanstvenih raziskav, žarometov preglednosti za konec epidemije kroničnih bolezni, da bo Amerika spet velika in zdrava," je na družbenem omrežju X objavil Trump.

Dolgoletni nasprotnik cepiv

Kennedy je prepričan, da so cepiva proti nalezljivim boleznim nevarnejša od bolezni, o čemer govori že več let, in zaradi tega so se od njega oddaljili številni člani znamenite družine Kennedy. Ima več zamisli za spremembo zdravstvenega sistema s promocijo holističnega zdravljenja in reformami financiranja raziskav cepiv.

Prejšnji teden je skušal pomiriti zaskrbljene Američane in zatrdil, da ne bo ukinjal cepljenj, bo pa državam in lokalnim skupnostim priporočil, naj prenehajo pitni vodi dodajati fluoride, ki imajo po njegovem mnenju več škodljivih kot dobrih učinkov. Fluoride dodajajo vodi za zdravje zob in dlesni, Kennedy pa opozarja, da lahko imajo škodljive posledice za nevrološki razvoj otrok.

Trump je v četrtek še sporočil, da bo na položaj ministra za veterane postavil svojega nekdanjega odvetnika in bivšega kongresnika iz Georgie Douga Collinsa, ki ga je med kampanjo pogosto zagovarjal na televiziji Fox News.

Na položaj ministra za notranje zadeve pa namerava imenovati guvernerja Severne Dakote Douga Burguma, ki se je v začetku leta potegoval za republikansko predsedniško nominacijo, kasneje pa izrazil podporo Trumpu.

Novinec bo nadomestil staroselko

Burgum je obogatel s prodajo svojega podjetja za računalniško programsko opremo in v času predsedniške kampanje ni imel skrajnih stališč. Na položaju bo skrbel za zvezna javna zemljišča, kot so nacionalni parki, in izdajal nova dovoljenja za pridobivanje nafte ter plina.

Ministrstvo za notranje zadeve v ZDA ni zadolženo za policijske dejavnosti, ima pa določene pristojnosti nad staroselskimi plemeni. Burgum bo na položaju zamenjal Deb Haaland, ki je prva staroselka na tem položaju oziroma na položaju ministrice zvezne vlade ZDA sploh.