Ameriški predsednik Donald Tump in britanski premier Keir Starmer sta se v nedeljo v daljšem telefonskem pogovoru posvetila različnim temam, od Gaze do gospodarstva. Poudarila sta tudi pomen tesnih vezi in se dogovorila za srečanje v bližnji prihodnosti. Trump je že pred tem Starmerju namenil nekaj pohvalnih besed, češ da dobro opravlja delo.