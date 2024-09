Ameriška predsedniška kandidata, republikanec Donald Trump in demokratka Kamala Harris, se bosta nocoj po krajevnem času v Philadelphii pomerila na njunem prvem in najverjetneje edinem televizijskem soočenju pred volitvami 5. novembra. Soočenje bo za oba ključnega pomena, saj so ankete izenačene.

Donald Trump se je junija pomeril na soočenju s takratnim demokratskim predsedniškim kandidatom Joejem Bidnom, ki se je tako slabo odrezal, da so ga v stranki prepričali, naj odstopi od kandidature za drugi mandat.

Biden je po začetnem oklevanju 21. julija po nacionalni konferenci republikanske stranke odstopil in za naslednico podprl svojo podpredsednico, ki je v anketah nadoknadila zaostanek in Trumpa v nekaterih celo prehitela.

Ankete kažejo tesen izid

Vendar pa ankete ostajajo tesne, republikanci pa imajo zaradi elektorskega sistema volitev prednost, saj na koncu šteje seštevek točk iz zmag v zveznih državah in ne skupno število glasov volivcev v ZDA.

Glede na trend gibanja anket tako republikanski kot demokratski analitiki menijo, da bo soočenje odločilno za ohranitev Trumpovih upov na zmago, po drugi strani pa lahko Harris s slabim nastopom pokvari vse, kar je dosegla v mesecu in pol.

Harris se je pripravila, Trump raje napada voditelje

Harris se je na soočenje intenzivno pripravljala, Trump trdi, da se ni, obenem pa kot ponavadi vnaprej napada voditelje televizije ABC, da bodo pristranski.

Format soočenja ostaja enak kot junija med Trumpom in Bidnom, kar med drugim pomeni, da bodo kandidatu, ki nima besede, začasno izklopili mikrofon.

Republikanski analitiki upajo, da bo Trump ostal osredotočen na gospodarsko politiko, porazen umik ZDA iz Afganistana in globalno nestabilnost. Demokrati pa upajo, da bo Trump ostal na ravni osebnih napadov in da ga bo nekdanja tožilka Harris med drugim iztirila z opozarjanjem na kazenske pregone in odnos do žensk.