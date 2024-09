Zgodba o mladem Trumpu je najbolj kontroverzni film te jeseni

Vse od filmskega festivala maja v Cannesu, ko so ga premierno prikazali, film Vajenec (The Apprentice) buri duhove. Film iranskega režiserja Alija Abasija pripoveduje zgodbo o vzponu Donalda Trumpa kot ambicioznem mladem nepremičninskem poslovnežu v New Yorku v 70. in 80. letih preteklega stoletja, prikaže pa tudi, kako posiljuje svojo prvo ženo Ivano. Ta je med ločitvenim postopkom Trumpa dejansko obtožila, da jo je posilil, a je pozneje obtožbo preklicala.

Režiser sicer ne trdi, da so vsi prizori v filmu resnični, a je scenarij napisal Gabriel Sherman, novinar, ki je v 20. letih preteklega stoletja poročal o nepremičninskem trgu in bil pogosto v stikih s Trumpom.

Poglejte napovednik:

Že pred premiero filma so Trumpovi odvetniki grozili s tožbami, kontroverznost filma pa je očitno odvrnila distributerje, da bi ga odkupili in poslali v kinodvorane.

Šele prejšnji teden so se opogumili pri Briarcliff Entertainment in napovedali, da bodo film začeli predvajati 11. oktobra v izbranih kinodvoranah po ZDA in Kanadi. Ustvarjalci filma so ta teden zagnali spletno kampanjo pridobivanja finančnih sredstev, da bi lahko film predvajali v več kinih.

Sebastian Stan med snemanjem Foto: Profimedia

V vsakem primeru bodo v (vsaj nekaterih) ameriških kinematografih začeli film predvajati slab mesec pred 5. novembrom, ko bodo Američani odšli na predsedniške volitve. Glavni piarovec Trumpove predsedniške kampanje Steven Cheung je zato film že označil za volilno prevaro, ki jo tik pred novembrom pripravljajo hollywoodske elite. Po drugi strani tudi režiser filma trdi, da iz nekega razloga določeni vplivni ljudje nočejo, da bi Američani videli ta film.

Donalda Trumpa je v filmu upodobil Sebastian Stan, njegovega odvetnika Roya Cohna igra Jeremy Strong, ženo Ivano pa Maria Bakalova.