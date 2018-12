Trump dobil košarico, demokrati vse bolj glasni glede možnosti odstavitve

Trump je v soboto napovedal, da se šef kabineta Bele hiše, general John Kelly do konca leta poslavlja s položaja, za njegovega naslednika pa je bil predviden dobro povezan politični operativec republikanske stranke Nick Ayers. Vendar je včeraj sporočil, da položaja ne bo sprejel in še, da se bo vrnil v domačo državo Georgio, kjer bo vodil politični odbor za Trumpovo ponovno izvolitev leta 2020.

Uradni razlog za to, da Ayers ne bo sprejel položaja, je ta, da se s Trumpom nista mogla dogovoriti, koliko časa bi ostal na položaju. Ayers naj bi bil pripravljen delati le do pomladi 2019, ker ima majhne otroke, Trump pa je želel, da bi ostal vsaj do konca leta 2020. V igri sta dva ministra, a menjava službe ne mika nikogar.

Trump mora sedaj najti novega kandidata. Kot možna sta se omenjala finančni minister Steven Mnuchin in trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer, ki pa bi raje ostala tam, kjer sta. Trump bo morda iskal tudi med republikanskimi kongresniki, ki so mu izkazovali zvestobo.

Morda pa bo položaj tretjega šefa kabineta Trumpove Bele hiše po Riensu Priebusu in Kellyju dobil celo Matt Whittaker, ki je trenutno vršilec dolžnosti pravosodnega ministra ZDA.

"O pomilostitvi Trumpa bo odločal prihodnji predsednik ZDA"

Trumpu medtem grozi možnost kazenskega pregona, opozarjajo demokrati. Na eni strani zaradi morebitnih kaznivih dejanj v primeru ruskega vpletanja v ameriške volitve, na drugi strani zaradi afere Stormy Daniels in Karen McDougal.

V petek so namreč newyorški zvezni tožilci v priporočilu zveznemu sodišču, naj nekdanjemu Trumpovemu odvetniku Michaelu Cohenu zaradi laganja in drugih kaznivih dejanj izreče najmanj štiri leta zaporne kazni, med drugim navedli, da je Cohen po Trumpovem ukazu pred volitvami 2016 uredil plačilo za molk o spolnem razmerju pornografski igralki Stormy Daniels in fotomodelu Karen McDougal.

"Obstaja resna možnost, da bo pravosodno ministrstvo ZDA Trumpa, ko bo zapustil položaj, kazensko preganjalo," je dejal bodoči predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti v predstavniškem domu kongresa demokrat Adam Schiff. "Naslednji predsednik ZDA se bo moral odločati o tem, ali bo pomilostil Donalda Trumpa," je dejal demokrat iz Kalifornije.

Trump je po petkovih razkritjih tožilcev sporočil na kratko, da je sedaj opran, in se zahvalil. Foto: Reuters

Sprožitev postopka je eno, dejanska odstavitev pa nekaj povsem drugega

Prihodnji predsednik odbora za pravosodje Jerrold Nadler pa je zatrdil, da je od petka jasno, da je Trump v središču ogromne prevare in da gre za dejanja, zaradi katerih se lahko sproži postopek t. i. impeachmenta. Newyorčan priznava, da je sprožitev postopka eno, dejanska odstavitev predsednika ZDA pa nekaj povsem drugega. Zaradi tega se demokratom s tem ne bo mudilo, ker gre pravzaprav za spreminjanje volje volivcev, ki so izvolili Trumpa.

Nadler in drugi želijo, da se Muellerjeva preiskava nadaljuje in bodo ukrepali po potrebi glede na prihodnji razvoj dogodkov. Nekaj podobnega je povedal tudi republikanski senator s Floride Marco Rubio, ki je dejal, da za zdaj ni prišlo na dan nič takšnega, kar bi upravičilo odstavitev predsednika.

Trump je po petkovih razkritjih tožilcev sporočil na kratko, da je sedaj opran, in se zahvalil. Njegova tiskovna predstavnica Sarah Sanders pa je sporočila, da v vlogah ni nič novega oziroma nič takšnega, kar ne bi bilo že znano. Z njo se lahko strinjajo tudi Trumpovi kritiki. Vse to je res znano in o tem so mediji obširno poročali zadnji dve leti.