Trije mrtvi v teku z biki v Španiji

Trije moški, med njimi francoski turist, so ta teden umrli po poškodbah, ki so jih utrpeli med tekom z biki v vzhodni Španiji, je v sredo sporočil predstavnik lokalnih reševalnih služb. Dva moška sta umrla v Valencii, 64-letnega francoskega turista pa so biki smrtno poškodovali v vasi pri Alicanteju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.