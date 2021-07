Tragedija na Švedskem, strmoglavilo letalo za padalce, več mrtvih #foto

Manjše letalo, namenjeno skokom s padalom, je strmoglavilo kmalu po vzletu v bližini letališča Orebro na Švedskem. Po doslej znanih informacijah naj bi umrlo več ljudi, je sporočila policija. Dve osebi so prepeljali v bolnišnico.

"To je bilo letalo, namenjeno padalcem, strmoglavilo pa je takoj po vzletu,'' je potrdil tudi vodja reševalcev reševalnega koordinacijskega centra Emil Gustavsson.

A plane has crashed with 9 passengers onboard outside Orebro, Sweden. At least 2 people injured, several people have died.