Umrla je med košnjo trave, vanjo med pristankom trčilo letalo

27-letna Kanadčanka je bila uslužbenka podjetja, ki je skrbelo za vzdrževanje letališča, in košnja trave je bila zanjo le eno od dnevnih opravil. Med košenjem s kosilnico je v ponedeljek med pristajanjem vanjo trčilo enomotorno letalo kitajske izdelave Nančang CJ-6, ki sicer velja za učno letalo. Pilot je ostal nepoškodovan, a v takem šoku, da so tudi njega odpeljali v bolnišnico. Poškodbe uslužbenke pa so bile tako hude, da je po prevozu v bolnišnico kasneje tam umrla.

