Na Češkem strmoglavilo letalo, med potniki tudi znani slovenski fotograf

V letalski nesreči v bližini naselja Jickovice na Češkem je umrl pilot Rainer Steinberger, huje pa je poškodovan kopilot, znani slovenski fotograf Miro Majcen, ki se trenutno zdravi v praški bolnišnici. Majcen je redni fotograf skupine Flying Bulls, s katero redno leti. Flying Bulls so se na Instagramu že poklonili pokojnemu pilotu, Majcnu pa zaželeli popolno okrevanje.

Češka policija je objavila fotografije s kraja nesreče:

"Letalo je letelo iz Poljske, od koder se je vračalo z letalskega mitinga, namenjeno je bilo proti Avstriji. Zaradi neznanih razlogov je strmoglavilo v gozd, zlomilo se je na več delov in zagorelo. Preiskovalci in policija so začeli s preiskavo o vzroku nesreče," je nesrečo opisala tiskovna predstavnica češke policije Štepanka Schwarzova.

Češki mediji poročajo, da so reševalci hitro prišli na kraj nesreče, a da pilotu ni bilo več pomoči. "Eden od moških je umrl pred prihodom reševalcev. Drugi pa je utrpel hude poškodbe, reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v univerzitetno bolnišnico Kralovske Vinohrady."

Majcen je navdušen ljubiteljski pilot in eden najbolj cenjenih slovenskih koncertnih fotografov. Njegovo delo je prepoznala tudi legendarna skupina The Rolling Stones, ki si ga je zaželela kot uradnega fotografa za turneje na območju Evrope.

