Mesec in pol po tem, ko smo poročali o hudi letalski nesreči, v kateri je pilot izgubil življenje, znani slovenski fotograf Miro Majcen pa je utrpel hujše poškodbe, prihajajo spodbudne novice.

Po več kot enem mesecu se je pred nekaj dnevi prek družbenega omrežja Facebook oglasil Miro Majcen, ki je sporočil, da se "počasi sestavlja", a da je pot še dolga. Zahvalil se je vsem za podporo, želje in energijo, danes pa se je spet oglasil.

Ponovno se je zahvalil za "vso podporo, klice, sporočila in vso dobro energijo" ter dodal, da se opekline celijo, sam pa je "na polno v rehabilitaciji". Zapis je pospremil z značko #fajtam.

Pilot izgubil življenje

Letalska nesreča se je zgodila 20. junija na Češkem v bližini naselja Jickovic, v kateri je pilot Rainer Steinberger izgubil življenje, Mira pa so odpeljali v praško bolnišnico.

"Letalo je letelo iz Poljske, od koder se je vračalo z letalskega mitinga, namenjeno je bilo proti Avstriji. Zaradi neznanih razlogov je strmoglavilo v gozd, zlomilo se je na več delov in zagorelo. Preiskovalci in policija so začeli preiskavo o vzroku nesreče," je nesrečo opisala tiskovna predstavnica češke policije Štepanka Schwarzova.

Majcen je navdušen ljubiteljski pilot in eden najbolj cenjenih slovenskih koncertnih fotografov. Njegovo delo je prepoznala tudi legendarna skupina The Rolling Stones, ki si ga je zaželela kot uradnega fotografa za turneje na območju Evrope.

