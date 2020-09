Tragedija na morju: z gliserjem zadeli 60-letnico, mati štirih otrok umrla

Na grškem otoku Krf je skupina angleških turistov z gliserjem zadela plavalko iz Velike Britanije. Mati štirih otrok je za posledicami nesreče umrla na poti v bolnišnico, saj ji je propeler prerezal arterijo na nogi. Mladi Britanci, ki so upravljali s čolnom, so po dogodku zbežali s kraja nesreče. Grška policija je proti mladeničem že uvedla preiskavo, trojica je trenutno v pridržanju.

Po poročanju britanskih medijev je do tragedije prišlo v ponedeljek dopoldne na plaži Avlaki na severovzhodu otoka. 60-letnica iz Velike Britanije je plavala v morju, ko so jo s čolnom nenadoma zadeli trije mladi Britanci. Ti so po nesreči zbežali s kraja dogodka, tako da so poškodovano žensko odkrili plavalci. Mater štirih otrok so reševalci odpeljali v bolnišnico, vendar je na poti do tja umrla.

Gliser zadel 60-letnico, trojica mladih Britancev v pridržanju

Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je 60-letnica umrla, ker ji je propeler gliserja prerezal arterijo na nogi. Natančen vzrok smrti sicer še ni potrjen. Policisti so sporočili, da je ženska zaradi poškodb izgubila veliko krvi ter da je poškodbe utrpela praktično po vsem telesu. Zaradi nesreče so policisti pod drobnogled vzeli tri mlade Britance, katerih starši imajo nepremičnine na obali Agios Stefanos.

Po poročanju grških lokalnih medijev je trojica trenutno v pridržanju, njihov čoln pa so preiskovalci odkrili na plaži nedaleč stran od kraja dogodka. Umrla 60-letnica je bila po navedbah britanskih medijev na Krfu na počitnicah skupaj s svojim 63-letnim možem in hčerkama, medtem ko njenih sinov ni bilo v Grčiji. Družina pokojnice je več let dopustovala v svoji vili na otoku, umrla pa naj bi svojega moža pred sedmimi leti srečala prav na Krfu.