"Milansko tožilstvo je danes predlagalo vložitev obtožnice zoper ministrico Santanchejevo in druge osebe ter podjetji Visibilia Editore in Visibilia Concessionaria," je sporočilo tožilstvo in opozorilo na sume nepravilne rabe sredstev zavoda za socialno varnost v času pandemije covid-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju italijanskih medijev naj bi podjetje Visibilia, ki ga je tedaj vodila Santanchejeva, pridobilo državna sredstva, namenjena podjetjem za nadomestila za čakanje na delo. Sredstva bi moralo prejeti za 13 zaposlenih, ki pa so še naprej normalno opravljali svoje delo. Milanski sodnik bo zdaj moral odločiti, ali obstaja dovolj utemeljenih dokazov za obtožbo ministrice.

Pozvali k odstopu 63-letne ministrice

Več predstavnikov italijanske opozicije je že pozvalo k odstopu 63-letne ministrice iz vrst vladajoče stranke Bratje Italije. "Od predsednice vlade Giorgie Meloni pričakujemo, da bo spoštovala institucije in zahtevala odstop Daniele Santanche," je dejala predsednica opozicijske levosredinske Demokratske stranke Elly Schlein.

Podpredsednik vlade in zunanji minister Antonio Tajani je medtem zavrnil pozive k odstopu ministrice, češ da opozicija "zahteva odstope vsaki dve minuti". Santanchejeva je že zavrnila vsakršno sporno ravnanje v času covid-19. Nedavno je tudi dejala, da bo v primeru obtožbe odstopila, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.