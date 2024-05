Po spletu je zaokrožil posnetek tornada iz mesta Lincoln v ameriški zvezni državi Nebraska, ki je konec aprila s hitrostjo več kot 250 kilometrov na uro udaril v industrijski obrat, v katerem je bilo veliko zaposlenih, in ga dobesedno odpihnil. Vsi delavci so dogodek preživeli. V divjanju izjemno velikega števila tornadov, ki so prizadeli zvezne države v osrednjem delu ZDA, je sicer umrlo pet ljudi.

Najprej so poročali o 78 tornadih, ki so prizadeli zlasti Nebrasko in Iowo, nato je ločeni vremenski sistem nad območjem od severnega Teksasa in Oklahome do Misurija prinesel še 35 tornadov. Ponekod je v le nekaj urah padlo 18 centimetrov dežja, pristojne oblasti pa so svarile tudi pred nevarnostjo poplav.

Umrl tudi štirimesečni dojenček

Hudo prizadeto je bilo mesto Sulphur v Oklahomi, kjer je bilo uničenih veliko stavb, umrla je ženska. Guverner Kevin Stitt je dejal, da je škoda v mestu najhujša, kar jo je videl v šestih letih na položaju.

Še dva človeka sta življenje izgubila v mestu Holdenville, eden od njiju je bil po poročanju lokalnih medijev štirimesečni dojenček. Četrti človek je umrl na cesti v kraju Marietta, od koder posnetki prikazujejo številne poškodovane avtomobile ob robu cestišča. Glede na podatke državne meteorološke agencije so sunki vetra v tornadih dosegali hitrost 218 kilometrov na uro.

Regija znana po pogostih in močnih tornadih

V divjanju tornadov je bil poškodovan še moški v Iowi, ki je pozneje v bolnišnici umrl, je za medije povedala njegova družina. V Teksasu je bilo brez elektrike več kot 25 tisoč domov, v Oklahomi pa 19 tisoč.

Regija je sicer znana po pogostih in močnih tornadih, ki se pojavljajo spomladi. Kot izjemno redko pa vremenoslovci ocenjujejo njihovo pogostnost v zaporednih dneh.