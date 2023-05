To je številka, ki se je Kitajci najbolj bojijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi enakega zvoka zlogov številka štiri ("si") v mandarinščini zveni kot umreti. Zato v hotelih in dvigalih manjka četrto nadstropje, piše nemški medij Die Welt. Toda 14 ima zlovešč prizvok, ker je v tej besedi smrt. Zaradi tega tudi ni sedeža številka štiri in 14 na letalih kitajskih letalskih družb. In soba številka 514 je tabu, ker v kitajščini zveni skoraj kot stavek: Želim umreti.

Štiriperesna deteljica je za zahodnjake simbol sreče. Ne pa na Japonskem in v Južni Koreji, kjer je štirica nesreča iz istega razloga kot na Kitajskem. Število devet ima na Daljnem vzhodu povsem nasproten pomen. V japonščini se izgovarja na način, ki je podoben zlogu "žalost" in tega si seveda nihče ne želi.

Na Kitajskem in v Koreji pa devet pomeni srečo. V kitajskem imperiju je simboliziral dolgoživost. Poleg tega je še devet zmajev, vsaka cesarska palača je imela devet dvorišč, vladarju pa so na novega leta dan postregli 99 jedi, še piše Die Welt.