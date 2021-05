Dovolijo jim dva otroka, ker se bojijo krize staranja

Po desetletjih stroge politike enega otroka je Peking leta 2016 dovolil družinam, da imajo dva otroka, saj so se začeli bati krize staranja prebivalstva. A ta ukrep do zdaj še ni prinesel želenih učinkov.

"Prilagoditev kitajske politike rodnosti je dosegla pozitivne rezultate," je sporočil predstavnik kitajskega statističnega urada Ning Jizhe. Ob tem je priznal, da staranje prebivalstva še naprej predstavlja pritisk na "dolgoročni uravnotežen razvoj prebivalstva".

Število mlajših upada, starejših narašča

Število ljudi, ki so stari od 15 do 59 let, je padlo za skoraj sedem odstotnih točk, medtem ko je število tistih, ki so starejši od 60 let, naraslo za pet odstotnih točk.

Manj porok in posledično manj otrok

V zadnjem letu na Kitajskem opažajo tudi upad števila porok, kar med drugim vpliva na stopnjo rodnosti, na to pa je vplivala tudi pandemija covid-19.

Lani se je na Kitajskem rodilo okoli 12 milijonov otrok, kar je manj kot leto prej, ko se je rodilo 14,65 milijona otrok. Že leta 2019 je Peking opozarjal na eno najnižjih stopenj rodnosti od leta 1949.

Na Kitajskem je trenutno povprečna velikost družine 2,62 človeka, je razvidno iz popisa prebivalstva, medtem ko je bila pred desetimi leti 3,1 človeka.