Kitajci vračajo udarec ZDA: Zaprite konzulat v Chengduju

Kitajski ukrep je "legitimen in nujen odziv na nerazumno ravnanje ZDA", so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še sporočili v Pekingu.

Dodali so, da je vsa odgovornost izključno v rokah ZDA. Hkrati so spet pozvali ZDA, naj prekliče svojo odločitev in tako ustvari pogoje za ponovno vzpostavitev dvostranskih odnosov na običajno raven, poroča STA.

Dodaten kamenček v napetih odnosih

Zaprtje konzulatov pomeni dodatno zaostritev že tako napetih odnosov med ZDA in Kitajsko. Te bremenijo tako ravnanje Kitajske ob izbruhu novega koronavirusa kot trgovinska politika med državama in ravnanje kitajskih oblasti v Hongkongu in Xinjiangu. Po mnenju Kitajske so odnosi z ZDA trenutno najslabši od vzpostavitve diplomatskih stikov med državama leta 1979.

ZDA so v torek sprejele odločitev o zaprtju kitajskega konzulata v Houstonu. Po poročanju medijev naj bi konzulat svoja vrata zaprl prav danes. Washington je dejal, da je kitajski konzulat v Houstonu "center vohunjenja ter kraje intelektualne lastnine", njegovo zaprtje pa je potrebno zaradi zaščite ameriškega naroda, poroča STA.

V diplomaciji je običajno, da drastičnemu ukrepu, kot je zaprtje konzulata ali izgon diplomatov, sledi podoben odziv, tako da je bilo pričakovano, da bo Kitajska na ameriško potezo odgovorila z zaprtjem enega od petih konzulatov v ZDA. Poleg Chengduja imajo ZDA konzulate v kitajskih mestih Guangzhou, Šanghaj, Shenyang in Vuhan.