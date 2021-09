To cepivo proti koronavirusu ščiti tudi nosečnice

V raziskavi inštituta Clalit iz Tel Aviva so obdelali podatke več kot 21 tisoč cepljenih in necepljenih nosečnic, starejših od 16 let, iz Izraela, kjer proti covid-19 cepijo zgolj s cepivom Pfizer/BioNTech.

Cepivo učinkovito v 96 odstotkih

V skupini cepljenih nosečnic so potrdili 131 okužb s koronavirusom, v skupini necepljenih pa 235. Skupini sta bili sicer primerljivi po številnih dejavnikih, kot so starost, mesec nosečnosti, izvor in kraj prebivanja. Znanstveniki pa ob tem niso raziskovali morebitnih reakcij in stranskih učinkov cepljenja.

Po prejetem drugem odmerku cepiva proti covid-19 je bila učinkovitost cepiva 96 odstotkov, so ugotovili znanstveniki pod vodstvom Noe Dagan. Cepivo je bilo proti simptomatski okužbi učinkovito celo 97-odstotno, pri preprečevanju hudega poteka bolezni covid-19, za katero je nujno bolnišnico zdravljenje, pa 89-odstotno. Med cepljenimi so poleg tega zabeležili zgolj en sam hud potek bolezni in nobene smrti.

Ob tem so znanstveniki poudarili, da bi lahko dokazi o učinkovitosti cepiva prispevali tudi k večji naklonjenosti cepljenju proti covid-19 med nosečnicami.

Podatke za raziskavo so sicer pridobili iz obdobja, ko je v Izraelu krožila predvsem različica novega koronavirusa alfa. Trenutno v državi, podobno kot drugod po svetu, prevladuje bolj nalezljiva različica delta, cepiva proti njej pa so nekoliko manj učinkovita.

V Sloveniji je Združenje za perinatalno medicino izdalo mnenje, da je na podlagi trenutnih dokazov strokovno upravičeno cepljenje nosečnic proti covid-19 z mRNA cepivi.

mRNA cepiva so sestavljena iz molekule, imenovane informacijska RNA (mRNA), ki vsebuje navodilo za izdelavo proteina bodice S. To je protein, ki se sicer nahaja na površini virusa sar-cov-2 in ga virus potrebuje za vstop v celice človeka. Imunski sistem prepozna protein kot tujek in proti njemu tvori protitelesa. mRNA se v celici hitro razgradi, imunski odziv pa se shrani.

Če kasneje oseba pride v stik z virusom sars-cov-2, ga bo imunski sistem prepoznal in bo pripravljen telo braniti pred njim. mRNA cepiva omogočajo tvorbo imunskega odgovora proti virusom brez izpostavitve virusu, niti v mrtvi ali oslabljeni obliki.