Na tisoče Makedoncev proti spremembi imena države

Več tisoč privržencev največje makedonske opozicijske stranke VMVRO-DPMNE je v soboto protestiralo proti spremembi imena države kot rezultatu pogajanj med Makedonijo in Grčijo za razrešitev 27 let trajajočega spora. Na protestih je predsednik stranke Hristijan Mickoski tudi pozval k predčasnim volitvam.

To so bili prvi protesti VMVRO-DPMNE, odkar stranko vodi Mickoski. Zbrani so mahali z makedonskimi in strankinimi zastavami, nekateri so tudi nosili napise z geslom shoda Makedonija bo zmagala.

Mickoski je pred vladno stavbo med protesti pozval, da bi v državi skupaj s predsedniškimi volitvami imeli še predčasne parlamentarne volitve. "Da vidimo, ali ljudstvo soglaša s tem, kar počne premier Zoran Zaev," je še dejal.

Dodal je, da zdajšnja vlada škoduje nacionalnim interesom, ko se pogaja z Grčijo o imenu Makedonije. Napovedal je tudi, da VMVRO-DPMNE ne bo privolila v spremembo ustave zaradi spremembe imena.

Nekdanjega voditelja VMVRO-DPMNE in dolgoletnega premierja Nikole Gruevskega na protestih ni bilo. Gruevski, ki je bil na čelu makedonske vlade med letoma 2006 in 2016, je bil v sredo v odsotnosti zaradi zlorabe pooblastil ob nakupu luksuznega mercedesa obsojen na dve leti zapora.

Je pa protestnikom videoposlanico poslal madžarski premier Viktor Orban, v kateri je podprl proteste ter pohvalil "modre in pogumne voditelje stranke, ki se ne uklonijo pritisku tujih sil". Protesti so za prihodnji teden napovedani tudi na severu Grčije, kjer nekateri nasprotujejo kompromisnemu dogovoru med državama.

Makedonski premier Zoran Zaev je sredi preteklega tedna sporočil, da so pogajanja z Atenami v sklepni fazi.

Spor med Makedonijo in Grčijo traja že 27 let in je glavna ovira Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato. Pogajanja potekajo pod okriljem Združenih narodov in posrednika Matthewa Nimetza, ki je ob začetku leta predlagal imena Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija, Republika Zgornja Makedonija, Republika Vardarska Makedonija in Republika Makedonija (Skopje). Cipras in Zaev sta sredi maja govorila tudi o predlogu iz Skopja - Ilindenska Makedonija.