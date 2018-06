Teroristični napadalec iz Stockholma obsojen na dosmrtno ječo

Sodišče je obtoženega Rahmata Akilova spoznalo za krivega terorizma, petkratnega umora in ogrožanja javnosti. Sodišče je tudi razsodilo, da bodo Akilova ob morebitni izpustitvi iz zapora izgnali iz Švedske. Običajno namreč na Švedskem tisti, ki jih obsodijo na najvišjo kazen, za zapahi povprečno odslužijo 16 let. Hkrati je sodišče Akilovu tudi dosmrtno prepovedalo bivanje na Švedskem.

Obsojeni naj bi zeleno luč za napad dobil od članov IS

40-letni Uzbekistanec je med zaslišanjem priznal, da je z ukradenim tovornjakom 7. aprila lani zapeljal v območje za pešce v Stockholmu. Pred sodiščem je dejal, da je upal, da bo z napadom prisilil Švedsko, da se umakne iz mednarodne koalicije proti IS.

Dejal je tudi, da je od članov IS dobil zeleno luč za napad, čeprav IS za omenjeni teroristični napad nikoli ni prevzela odgovornosti. V napadu so umrli trije švedski državljani, Britanec in Belgijka.

V napadu, v katerem je Rahmat Akilov s tovornjakom zapeljal v množico pešcev, je umrlo pet ljudi. Foto: Reuters

Akilov je iz Uzbekistana na Švedsko prišel leta 2014 in tam zaprosil za dovoljenje za bivanje. Decembra 2016 so njegovo prošnjo zavrnili in od njega zahtevali, da mora v štirih tednih zapustiti Švedsko.

Uzbekistanec je nato izginil neznano kam, švedske oblasti pa so ga nekaj mesecev pred napadom uvrstile na seznam iskanih oseb.