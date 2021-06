Tepli so ga s palicami in verigo, po njem urinirali, umor profesorja celo posneli

Četverico, ki je pred nekaj dnevi napadla varaždinskega profesorja angleščine Nina Čengića, ga tepla s palicami in verigo, po njem urinirala in ga negibnega pustila sredi ulice, so včeraj privedli pred preiskovalno sodnico v Varaždinu. Zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitvene nevarnosti povzročitve kaznivega dejanja je za vse odredila 30 dni pripora.

Brutalni napad se je zgodil v soboto okoli četrte ure zjutraj pred klubom Kulturana, ko so trije fantje in dekle, stari od 24 do 29 let, napadli 35-letnega učitelja angleščine Nina Čengića.

Prvi ga je začel pretepati 29-letni fant, ko je učitelj padel na tla, pa so se v pretep vključili še preostali trije. Po glavi in telesu so ga tepli z lesenimi palicami in kolesarsko verigo s ključavnico, ga brcali v noge in telo, mu razbili mobitel, ga sezuli in uničili njegove dokumente. Na koncu so ga pokrili s kartonom in po učitelju še urinirali.

Hrvaški mediji še poročajo, da je eden od storilcev brutalni napad posnel s telefonom. Negibnega profesorja je četverica pustila na mrzlem asfaltu, našli so ga mimoidoči, ki so poklicali pomoč. Poškodbe so bile tako hude, da je v nedeljo umrl v bolnišnici.

Umrli 35-godišnjak bio je profesor engleskoga jezika u Gospodarskoj školi u Varaždinu #Varaždin, #ubojstvo, https://t.co/BtTi8Dgtlw — HRT vijesti (@hrtvijesti) June 1, 2021

Najprej spor, pretep po odhodu policistov

Kaj natančno je bil vzrok za napad, policija še preiskuje. V hrvaških medijih se najpogosteje omenja zgodba, da je profesor večer preživel v klubu Kulturana, kjer je zelo pijan nadlegoval 25-letnico. S svojo družbo so profesorja nagnali iz kluba, sam pa je poklical policijo. Ti so naredili zapisnik ter odšli, trije fantje in dekle pa so se po njihovem odhodu napadli profesorja.

Policisti preverjajo tudi, ali je dogodek morda povezan z umorom, ki se je zgodil lani maja, ko je oče Nina Čengića, Željko Čengić, ubil 28-letnega mladeniča. V Medžimurju je blizu svojega vikenda pristopil k avtomobilu, v katerem je sedel 28-letnik, in po prepiru z njim vanj iz pištole izstrelil šest nabojev.

Nino Čengić kojeg su zatukli u VŽ je sin Željka Čengića, koji je lani ubio čovjeka ko psa, a https://t.co/bZcxrf0paA bio osuđen radi privrednog kriminala.

Lokalni moćnici došli na naplatu. Ajmo dalje — Sestra Karamazov ☭ (@marina_b612) June 1, 2021

Spor naj bi se vnel zaradi kraje kosilnice in solarnega akumulatorja iz Čengićeve počitniške hiše. Moški je umrl zaradi hudih poškodb glave, v incidentu pa je bil poškodovan še 63-letni sosed Ratimir Benčić, sicer odlikovan polkovnik hrvaške vojske, ki je bil v času streljanja v bližini avtomobila. Povezavo z umorom učitelja nakazuje dejstvo, da 25-letni domnevni morilec prihaja z območja Medžimurja.

Večkratne prijave zaradi kršenja ukrepov

Nino Čengić naj bi pristojnim tudi večkrat prijavil dogajanje v klubu zaradi kršenja epidemioloških ukrepov, saj so se med zaprtjem tam še vedno zbirali mladi ob poslušanju pankovske in rokovske glasbe.

Četverica, ki so jo privedli pred preiskovalno sodnico, je med drugim obtožena utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora in nedovoljene proizvodnje ter prometa orožja ali eksploziva, so še navedli državni organi na državnem pravobranilstvu. V stanovanju dekleta so našli tudi improvizirano pištolo z 293 kosi streliva različnih kalibrov.