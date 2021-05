Ostanke trupel najmanj 24 ljudi odkrili pri nekdanjem policistu, večina je ženskih #foto

Posmrtne ostanke najmanj 24 ljudi so našli v hiši nekdanjega policista iz Salvadorja, primer pa naj bi bil povezan z umori, ki so stari vsaj desetletje.

Preiskavo so sprožili po tem, ko je bil nekdanji policist Hugo Ernesto Osorio Chavez v začetku meseca aretiran in obtožen umorov 57-letne ženske in njene 26-letne hčerke. V primer je bila vpletena še 51-letna ženska, ki so jo pred tem preiskovali zaradi spolnih zločinov, kasneje pa je priznala, da je omenjeni par ubila sama.

Marleny Barrientos kaže fotografijo sina, ki je izginil pred šestimi leti. Domnevajo, da so tudi njegovi posmrtni ostanki na skritem pokopališču. Foto: Reuters

Zakopavali so ženska trupla

Na skrivnem pokopališču naj bi bilo trupel še več, najmanj 40, večina je ženskih, so še sporočile tamkajšnje oblasti.

V primer je domnevno vpleten tudi že pridržani Osario Chavez iz Chalchuape, mesta približno 80 kilometrov severozahodno od prestolnice San Salvador, iz katerega naj bi bila večina mrtvih žensk. Preiskovalci so prečesali tudi njegov dom in bližnjo okolico.

Obtožnica bremeni vsaj deset ljudi.