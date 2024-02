Tega v Trstu niso videli že 25 let

Nad širšim območjem Tržaškega zaliva so v torek v Miramarskem morskem rezervatu opazili redek pojav, ki so ga zadnjič, predvsem starejši, videli pred 25 leti, so poročale Primorske novice. Gladino je prekrila tanka plast ledu, ki je nastala zaradi ugodnih vremenskih pogojev.

Tudi pred 25 leti, natančneje 25. januarja 1999, so bili vremenski pogoji podobni torkovim in takrat so poročali o pravi senzaciji, saj so bile temperature več stopinj Celzija nad ničlo.

V noči na torek so bile v Trstu nad morjem na pomolu Bandiera temperature nad lediščem, meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa pa je zjutraj ob 8. uri namerila najnižjo nočno temperaturo 3,4 stopinje Celzija, je še poročal časnik.

"Morda je na ta pojav vplivala tudi tanjša meglena plast, ki se je že več dni vseskozi ali skoraj vseskozi zadrževala nad morjem in ustavljala sončne žarke, pri čemer je najbrž tudi povečala koncentracijo sladke vode v zgornji, le kakšen milimeter debeli morski plasti," so še poročali.