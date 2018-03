Tasta Pippe Middleton preiskujejo zaradi domnevnega posilstva

Davida Matthewsa, tasta mlajše sestre britanske vojvodinje Kate, francoska policija preiskuje zaradi obtožb o posilstvu mladoletnice. Ta obtožbe posilstva ostro zavrača. Dogodki naj bi se zgodili že med letoma 1998 in 1999, policiji pa so bili prijavljeni šele lani.

Matthews je bil maja 2017 prisoten na poroki svojega sina in Pippe Middleton. Foto: Reuters

"Obtožbe so neresnične in škandalozne," je prepričan David Matthews. Policija ga je v torek prvič zaslišala in s tem odprla uradno preiskavo, poročajo tuji mediji. Po francoskem pravu odprtje uradne preiskave pomeni, da obstajajo resni oziroma prepričljivi dokazi, ki pričajo o verjetnosti vpletenosti v kaznivo dejanje.

Po zaslišanju so Matthewsa izpustili na prostost, kljub temu pa ostaja pod sodnim nadzorom. Na prostosti je lahko pod določenimi pogoji in omejitvami glede tega, kam lahko gre in s kom se lahko sreča. Pravni vir je za tuje medije potrdil, da nima prostorskih omejitev, torej mu ni treba ostati v Franciji.

Od mehanika do milijonarja

Matthews je sin rudarja, ki se je povzpel od službe mehanika do uspešnega dirkača. 74-letni milijonar, ki ima v lasti hotel Eden Roc, je bil maja 2017 na poroki svojega sina Jamesa Matthewsa in Pippe Middleton. Tam so bili tudi člani kraljeve družine.