Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
16. 5. 2026,
10.58

Ši Džinping Donald Trump Kitajska ZDA Tajvan

Tajvan odgovoril svarilom Trumpa

Ši Džinping in Donald Trump | Ši Džinping je Trumpa med njegovim državniškim obiskom v Pekingu ta teden odkrito opozoril, da bi napačno ravnanje ZDA v zvezi s Tajvanom lahko potisnilo obe državi v konflikt. | Foto Reuters

Tajvan je danes poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti.

Ši Džinping je Trumpa med njegovim državniškim obiskom v Pekingu ta teden odkrito opozoril, da bi napačno ravnanje ZDA v zvezi s Tajvanom lahko potisnilo obe državi v konflikt, Trump pa je nato po odhodu iz Pekinga posvaril Tajvan pred ukrepi v smeri uradne razglasitve neodvisnosti. "Ne želim, da bi kdo razglasil neodvisnost. In veste, morali bi prepotovati 9.500 milj, da bi se bojevali v vojni. Tega ne želim," je ameriški predsednik v petek poudaril v intervjuju za televizijo Fox News.

Opozorili, da je prodaja orožja del varnostnih zavez

Na njegovo opozorilo se je danes odzvalo tajvansko zunanje ministrstvo. "Tajvan je suverena in neodvisna demokratična država ter ni podrejen Ljudski republiki Kitajski," je zatrdilo v izjavi, ki jo povzema AFP. Obenem je opozorilo, da je ameriška prodaja orožja del varnostnih zavez Washingtona do Tajvana, potem ko je Trump nakazal, da še razmišlja o tem vprašanju.

ZDA sledijo politiki ene Kitajske in diplomatsko ne priznavajo neodvisnosti Tajvana, vendar pa ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi, ki niso podrobneje opredeljena. Glede na stališča predhodne vlade Joeja Bidna naj bi ZDA stopile v bran Tajvanu, če bi ga Kitajska skušala zavzeti na silo.

Trump je po navedbah britanskega BBC med povratkom v Washington dejal, da sta s Šijem veliko govorila o otoku, vendar da ni želel razpravljati o tem, ali bi ga ZDA branile. "Ne želimo vojn in mislim, da bo Kitajska zadovoljna, če bo vse ostalo tako, kot je," je dodal. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v četrtek prav tako dejal, da politika ZDA glede vprašanja Tajvana ostaja nespremenjena.

