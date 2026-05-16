Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so ameriške in nigerijske sile ubile višjega poveljnika teroristične skupine ISIS, poroča CNN.

"Nocoj so pogumne ameriške sile skupaj z oboroženimi silami Nigerije po mojem navodilu brezhibno izvedle skrbno načrtovano in zelo kompleksno misijo, da bi z bojišča odstranile najaktivnejšega terorista na svetu," je v petek pozno po vzhodnoafriškem času zapisal v objavi.

Ob tem je dodal, da je bil tarča Abu-Bilal al-Minuki, "drugi poveljnik ISIS na svetu". "Ne bo več teroriziral afriških prebivalcev ali pomagal načrtovati operacij, usmerjenih proti Američanom," je še zapisal. Njegovo objavo je delila tudi Bela hiša.

“Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS…” -… pic.twitter.com/KF8MYet9CB — The White House (@WhiteHouse) May 16, 2026

To ni prvi napad, ki ga je Trump ukazal na domnevne militante Islamske države v Nigeriji, ki jih je predsednik obtožil preganjanja kristjanov. Decembra je dejal, da so v severozahodni Nigeriji izvedli "močan in smrtonosen napad na ISIS", katerega pripadniki po njegovih besedah ubijajo nedolžne kristjane.