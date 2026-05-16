Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
16. 5. 2026,
7.02

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,60

Natisni članek

Natisni članek
ZDA napad Nigerija ISIS Donald Trump

Sobota, 16. 5. 2026, 7.02

8 minut

Trump trdi: Ubili smo poveljnika teroristične skupine ISIS

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,60
Donald Trump | "Nocoj so pogumne ameriške sile skupaj z oboroženimi silami Nigerije po mojem navodilu brezhibno izvedle skrbno načrtovano in zelo kompleksno misijo, da bi z bojišča odstranile najaktivnejšega terorista na svetu," je v petek pozno po vzhodnoafriškem času zapisal v objavi. | Foto Reuters

"Nocoj so pogumne ameriške sile skupaj z oboroženimi silami Nigerije po mojem navodilu brezhibno izvedle skrbno načrtovano in zelo kompleksno misijo, da bi z bojišča odstranile najaktivnejšega terorista na svetu," je v petek pozno po vzhodnoafriškem času zapisal v objavi.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so ameriške in nigerijske sile ubile višjega poveljnika teroristične skupine ISIS, poroča CNN.

"Nocoj so pogumne ameriške sile skupaj z oboroženimi silami Nigerije po mojem navodilu brezhibno izvedle skrbno načrtovano in zelo kompleksno misijo, da bi z bojišča odstranile najaktivnejšega terorista na svetu," je v petek pozno po vzhodnoafriškem času zapisal v objavi.

Ob tem je dodal, da je bil tarča Abu-Bilal al-Minuki, "drugi poveljnik ISIS na svetu". "Ne bo več teroriziral afriških prebivalcev ali pomagal načrtovati operacij, usmerjenih proti Američanom," je še zapisal. Njegovo objavo je delila tudi Bela hiša.

To ni prvi napad, ki ga je Trump ukazal na domnevne militante Islamske države v Nigeriji, ki jih je predsednik obtožil preganjanja kristjanov. Decembra je dejal, da so v severozahodni Nigeriji izvedli "močan in smrtonosen napad na ISIS", katerega pripadniki po njegovih besedah ubijajo nedolžne kristjane.

Iranska navijačica leta 2006 na svetovnem nogometnem prvenstvu
Novice Je to najbolj premišljen načrt, kako strmoglaviti oblast v Iranu?
Donald Trump
Novice Trump bo svojo odločitev sporočil v kratkem
Xi Jinping, Donald Trump
Novice Kaos v zakulisju Trumpovega obiska na Kitajskem: incidenti s tajno službo in novinarji
ZDA napad Nigerija ISIS Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.