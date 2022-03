Ta trgovina je na Hrvaškem omejila nakup živil, imamo jo tudi pri nas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Hrvaške poročajo, da je znana trgovska veriga, ki jo imamo sicer tudi v Sloveniji, omejila nakup moke, sladkorja, testenin in sončničnega olja.

Čeprav je večina trgovskih verig napovedala, da za zdaj ne bo omejevala nakupa izdelkov, so se v trgovski verigi Eurospin odločili, da omejijo nakup izdelkov, kot so moka, testenine, sončnično olje in sladkor, poročajo hrvaški mediji.

Prejšnji teden so bili kupci v trgovinah Eurospin na Hrvaškem obveščeni, da je na košarico mogoče kupiti le dva izdelka moke, olja, sladkorja in testenin.

Wth is going on, Eurospin? pic.twitter.com/ioIyYOGI8G — Tea Horvatic (@teahorvatic) March 18, 2022

Iz hrvaškega Konzuma pa so prejšnji teden sporočili, da za zdaj ne bodo omejevali količine nakupov določenih izdelkov, ker so dobro založeni z blagom, če pa se bo povpraševanje še naprej povečevalo, bodo potrebne nekatere omejitve.