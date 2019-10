Svobodnjaki odstopili od koalicijskih pogajanj v Avstriji

Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so po prvih pogovorih o oblikovanju prihodnje vlade na Dunaju, ki jih vodi predsednik ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz, v sredo odstopili od nadaljnjih koalicijskih pogajanj. Tri preostale stranke pa so po prvih pogovorih po besedah Kurza nakazale pripravljenost sodelovati v novi vladi.

Vodja FPÖ Norbert Hofer je po pogovorih s Kurzem ponovil, da zaradi slabega volilnega izida ni pričakovati, da bi lahko svobodnjaki sodelovali pri sestavi vlade. Je pa povedal tudi, da bodo v stranki na novo preučili stanje, če oblikovanje vlade ne bo uspešno.

Socialdemokrati, Neos in Zeleni pripravljeni na sodelovanje

Kurz je medtem ocenil, da so prvi pogovori z vodji svobodnjakov, socialdemokratov (SPÖ), stranko Neos in Zelenimi potekali zelo dobro. "Izkoristili smo priložnost za izmenjavo mnenj o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo prihodnost Avstrije," je povedal mandatar.

"FPÖ je že dala jasno vedeti, da ji njen izid na volitvah ne daje mandata za vladanje in gre zato v smeri opozicije, kjer se bo postavila na novo. Prestali trije voditelji strank pa so nakazali pripravljenost za morebitno sodelovanje in sestavo prihodnje vlade," je še povedal Kurz.

Foto: Reuters

Potek nadaljnjih koalicijskih pogajanj namerava mandatar predstaviti v prihodnjih dneh. V stiku namerava ostati z vsemi predsedniki strank in prihodnji teden nadaljevati pogovore, splošno mnenje pa je, da bo ÖVP k intenzivnejšim pogajanjem povabila Zelene in socialdemokrate, morda pa tudi Neos.

Analitiki menijo, da so za oblikovanje vlade za Kurza trenutno prva izbira Zeleni. Večino v parlamentu bi imel tudi s koalicijo s SPÖ ali s svobodnjaki, medtem ko s stranko Neos to ni mogoče in bi ta lahko sodelovala le v tristranski vladi.

Kurz, ki je bil avstrijski kancler že med decembrom 2017 in majem letos, je v ponedeljek dobil mandat za sestavo nove vlade. Na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. septembra je njegova ÖVP osvojila 37,5 odstotka glasov, Zeleni pa so s 13,8-odstotno podporo ponovno vstopili v parlament.



Največji poraz so utrpeli socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ). SPÖ je podprlo 21,2 odstotka volivcev, FPÖ pa 16,2 odstotka. Vstop v parlament je uspel še liberalni stranki Neos z 8,1 odstotka glasov.