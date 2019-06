Svetovne reke so polne antibiotikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reke po vsem svetu so onesnažene z antibiotiki, katerih koncentracija v nekaterih primerih tristokrat presega še sprejemljivo, kažejo izsledki raziskave, predstavljene na srečanju okoljevarstvenikov v Helsinkih v začetku tedna. Med najpogosteje najdenimi antibiotiki je bil ciprofloksacin, ki se med drugim uporablja za zdravljenje okužb sečil.

Znanstveniki so raziskavo opravili na podlagi 711 vzorcev, odvzetih v rekah v 72 državah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Kot so opozorili, je prisotnost antibiotikov v vodi problematična ne le zaradi vpliva na favno, temveč tudi zaradi razvoja odpornosti na to vrsto zdravil.

"Rezultati bi nam morali odpreti oči, saj jasno kažejo na široko onesnaženost rek po vsem svetu z antibiotiki," je poudaril raziskovalec na okoljskem inštitutu v Yorku Alistair Boxall, ki je sodeloval pri izvedbi raziskave.

Krivec so odpadne vode

Najpogostejši način, na katerega antibiotiki pridejo v reke, je prek odpadnih voda, saj del zdravilnih učinkovin po zaužitju izločimo iz telesa. Problematično je tudi metanje zdravil v odtoke.

Po nekaterih raziskavah bi se lahko količina zdravil, ki se znajdejo v odpadnih vodah, do leta 2050 povečala za dve tretjini.