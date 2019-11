Švedi opustili preiskavo Assangea zaradi posilstva #video

Švedsko tožilstvo je opustilo preiskavo očitkov o posilstvu proti ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu, je sporočila namestnica glavnega švedskega tožilca Eva-Marie Persson. Assange, ki je obtožbe o posilstvu vseskozi zanikal in se je več let izogibal izročitvi Švedski, je trenutno v zaporu v Londonu.

Britanske oblasti so aretirale Juliana Assangea, ker je kršil določila pogojnega izpusta.

Švedsko tožilstvo je umaknilo obtožnico proti ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu zaradi posilstva ženske, ki naj bi ga ta zagrešil leta 2010 v Stockholmu. Assangea so zaradi omenjenih obtožb leta 2012 aretirali v Veliki Britaniji, a so ga nato izpustili nazaj na prostost. Ustanovitelj Wikileaksa se je nato zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, s čimer se je poskušal izogniti izročitvi Švedski.

Na Švedskem opustili preiskavo proti Assangeu

V poslopju ekvadorskega veleposlaništva v Londonu je bival sedem let, aprila letos pa je moral stavbo veleposlaništva zapustiti, ker mu je Ekvador odvzel politični azil. Britanske oblasti so ga aretirale, ker je kršil določila pogojnega izpusta, pa je bil obsojen na 50 tednov zaporne kazni. Assange je trenutno v zaporu Belmarsh v Londonu.

Če bodo Juliana Assangea izročili ZDA in bo spoznan za krivega, mu grozi do 175 let zapora. Foto: Reuters

Predstavniki švedskega državnega tožilstva so nato danes po poročanju BBC sporočili, da so opustili preiskavo posilstva, ki naj bi ga zagrešil Assange. "Razlog za to je, da so dokazi zaradi dolgotrajnosti postopka občutno oslabeli," so sporočili predstavniki švedskega tožilstva. Odločitev o opustitvi preiskave so sprejeli po tem, ko so v omenjenem primeru zaslišali sedem prič, poroča BBC.

V ZDA mu grozi do 175 let zapora

Zaradi objave zaupnih diplomatskih depeš Assangeu sicer še vedno grozi izročitev ZDA. Glavno zaslišanje v zvezi z morebitno izročitvijo ameriškim oblastem je v Veliki Britaniji predvideno prihodnje leto, začelo naj bi se 25. februarja.

Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk. Med drugim je obtožen zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije, in vohunstva. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora.