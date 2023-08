Študija: Že dojenčki imajo okus za likovno umetnost

So pa raziskovalci odkrili tudi majhne razlike v umetniških okusih med odraslimi in dojenčki. Ugotovili so na primer, da imajo dojenčki raje slike, ki vsebujejo več robov in ukrivljenih linij, kar odraslim očitno ni bilo všeč.

So pa raziskovalci odkrili tudi majhne razlike v umetniških okusih med odraslimi in dojenčki. Ugotovili so na primer, da imajo dojenčki raje slike, ki vsebujejo več robov in ukrivljenih linij, kar odraslim očitno ni bilo všeč. Foto: Getty Images

Ko so psihologi na Univerzi v Surreyju dojenčkom in odraslim pokazali krajine nizozemskega postimpresionističnega slikarja Vincenta van Gogha, so ugotovili, da so bili tako dojenčki kot odrasli večinoma naklonjeni istim slikam, pri čemer se je izkazalo, da je najbolj priljubljena slika Zelena koruzna stebla, ki jo je slikar naslikal leta 1888.

Ekipa univerzitetnega laboratorija Sussex Baby Lab je tudi odkrila, da so dojenčkom všeč slike z več robovi – na primer tiste z listi ali vejami – in ukrivljene črte.

Odzivajo se na robove in barve

V svojih ugotovitvah, objavljenih v Journal of Vision, so raziskovalci navedli, da so umetniške preference lahko prisotne že od zgodnjega otroštva.

Doktorski raziskovalec na Univerzi v Sussexu in glavni avtor prispevka Philip McAdams je povedal, da "je bilo fascinantno ugotoviti, da se dojenčki odzivajo na osnovne gradnike slik, kot so robovi in barve, in da bi te lastnosti lahko pojasnile, zakaj dojenčki gledajo, odrasli pa imajo radi določena umetniška dela".

"Naše ugotovitve kažejo, da sta vid in vizualne preference dojenčkov bolj sofisticirani, kot se običajno misli," je dodal.

V študiji, ki so jo izvedli v sodelovanju z blagovno znamko Etta Loves, je sodelovalo 25 dojenčkov, starih od štiri do osem mesecev, in 25 odraslih.

Dojenčki so sedeli v naročju svojih staršev, medtem ko so jim na tabličnem računalniku prikazali 40 parov slik, ki so prikazovale krajinske slike Van Gogha. Odraslim so pokazali iste slike in jih povprašali, katera slika v paru jim je bolj všeč.

Posnetki so pokazali, da so dojenčki dlje gledali van Goghove krajine, za katere so tudi odrasli ocenili, da so jim najbolj všeč. Te slike so imele velike barvne in svetlobne kontraste ter veliko zelene barve.

Najbolj priljubljena Van Goghova slika je bila Zelena koruzna stebla, medtem ko je bila najmanj priljubljena slika z naslovom Oljčni nasad.

Vodja Sussex Color Group, ustanoviteljica Sussex Baby Lab ter glavna avtorica prispevka Anna Franklin je povedala, da je raziskovalce "presenetilo, kako zelo so se mladi dojenčki odzvali na umetnost". "Čeprav je vid pri novorojenčkih zelo zamegljen, naše ugotovitve kažejo, da lahko dojenčki pri štirih mesecih vidijo dovolj dobro, da nekatere slike gledajo dlje kot druge, in so lahko pozorni na številne umetniške podrobnosti," je dodala.