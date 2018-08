Stroški, zaradi katerih številne starše te dni boli glava

Medtem ko številne otroke že skrbi, da se bodo morali čez dva tedna posloviti od brezskrbnih poletnih počitnic in se vrniti za knjige in zvezke, starše boli pogled na visok račun za nakup potrebščin in delovnih zvezkov, brez katerih otroci ne morejo v šolo.

V papirnicah in knjigarnah se te dni gnete otrok in njihovih staršev, ki s seznamom potrebščin in delovnih zvezkov, ki so ga junija dobili od učiteljev, nakupujejo potrebščine za novo šolsko leto. Pri Mladinski knjigi so nam povedali, da imajo v poslovalnicah največjo gnečo popoldne okoli četrte, pete ure, je pa obisk konec avgusta praktično povečan cel dan.

Na otroka okvirno sto evrov

Med nekaj starši, ki so nakup že opravili, smo preverili, kako visok je bil račun za polno šolsko torbo, s katero bodo otroci 3. septembra odšli v šolo.

"Doslej smo odšteli že 140 evrov, od tega sto evrov samo za delovne zvezke," pravi mama tretješolca in šestošolke. Za obvezne delovne zvezke šestošolke so zapravili dobrih 60 evrov, za tretješolca pa slabih 40.

"En nakup nas še čaka, saj še nimamo vseh šolskih potrebščin. Če bi kupili vse s seznama, ki ga dobita v šoli, bi zapravili še sto evrov, vendar kar nekaj stvari še imata od lani, bomo pa zapravili še vsaj 50 evrov." Dodaja še, da torb in peresnic letos ne bodo zamenjali, je pa seveda treba kupiti še copate.

Mama treh osnovnošolk je za ves nakup delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin odštela 302 evra.

Mama šestošolca in sedmošolke je za delovne zvezke in vse učbenike odštela dobrih 330 evrov, pri tem razlaga, da znesek lahko zelo variira, saj po nekaterih osnovnih šolah učitelji in učiteljice na seznam dajo več delovnih zvezkov, drugod manj. So pa tudi šole, kjer delovnih zvezkov skoraj nimajo.

Na to opozarjajo tudi pri Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), kjer že več let zbirajo podatke o cenah delovnih zvezkov po osnovnih šolah, ki se za isti razred od šole do šole razlikujejo. Podatki v spodnjem grafu so za lansko šolsko leto.

Foto: Gregor Jamnik

Končni strošek je odvisen tudi od tega, kje starši kupijo zvezke in druge potrebščine ter ali je potreben tudi nakup na primer peresnice in torbe.

Najdražje so potrebščine v prvem razredu

Teh je nedvomno največ v prvem razredu, ko morajo starši prvošolcu kupiti skoraj vse. Za vse potrebščine, ki so navedene na seznamu na fotografiji z ene od osnovnih šol, starši odštejejo dobrih 40 evrov brez torbe, peresnice copatov. Polna peresnica stane še od 12 do skoraj 30 evrov, šolska torba pa od 50 pa vse do 150 evrov in več. Najdražje šolske torbe sicer pogosto vključujejo tudi peresnico.

Skupaj tako starši za nakup potrebščin prvošolca, brez delovnih zvezkov, odštejejo vsaj sto evrov. Delovne zvezke medtem od lani zdaj prvošolci po večini dobijo v šoli brezplačno.

Dobrih 300 evrov za tri osnovnošolke

Mama treh osnovnošolk je za ves nakup delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin odštela 302 evra, od tega več kot polovico, 174 evrov, samo za obvezne delovne zvezke. Od tega so bili delovni zvezki najdražji za četrtošolko, in sicer dobrih 67 evrov, za drugošolko in petošolko pa dobrih oziroma slabih 50 evrov.

K temu strošku bo morala dodati še slabih 30 evrov za delovne zvezke za neobvezne izbirne predmete za petošolko. Pri tem dodaja, da so v ta strošek vključene izključno potrebščine, kot so zvezki, barvice, svinčniki, ravnila in šestila. Šolskih torb letos niso kupovali.

Starši privarčujejo vsaj pri učbenikih

Nakup je lahko še precej dražji, če se starši odločijo, da bodo otrokom kupili tudi učbenike. Učbeniki za tretji razred osnovne šole skupno stanejo 44 evrov, za peti razred pa skoraj 120.

Vendar se večina staršev odloči za izposojo učbenikov v šolskem učbeniškem skladu, ki pa je brezplačna.

Starši lahko privarčujejo vsaj pri nakupu učbenikov, saj si te šolarji lahko brezplačno izposodijo v šolskem učbeniškem skladu.

Kaj pa starši, ki si takega nakupa ne morejo privoščiti?

Papirnice, knjigarne in tudi druge trgovine, kjer prodajajo šolske potrebščine, tako kot že ob koncu šolskega leta tudi zdaj ponujajo številne akcijske ponudbe in ugodnosti, ponekod je mogoče celo plačilo na obroke.

Kljub temu in dejstvu, da je šolanje v Sloveniji brezplačno, je nakup teh obveznih potrebščin, brez katerih otroci v šoli pravzaprav ne morejo sodelovati, za številne starše prevelik zalogaj.

Samo pri Slovenski Karitas letos zbira šolske potrebščine na 12 tisoč otrok iz družin, v katerih so starši brezposelni ali imajo prenizko plačo, enostarševskih družin in družin z več osnovnošolci. V okviru akcije Otroci nas potrebujejo sredstva zbirajo s poslanim SMS-sporočilom ZVEZEK5 na 1919, s čimer darovalci otrokom v stiski darujejo pet evrov.

Lani je v okviru te akcije pomoč v obliki šolskih potrebščin prejelo 12.549 osnovnošolcev, kar je skoraj za 420 razredov otrok.

V okviru Slovenske Karitas se po 260 osnovnih šolah in 117 vrtcih po Sloveniji nadaljuje akcija zbiranja zvezkov. Vsako leto zberejo okoli

Šolske potrebščine za otroke v stiski v okviru akcije Poštar Pavli polni šolske torbe zbirata tudi Zveza prijateljev mladine in Pošta Slovenije. Finančno pomoč med drugim zbirajo prek SMS-sporočil na 1919 s ključno besedo SMEH, s čimer darovalci prispevajo en evro, ali SMEH5, s čimer prispevajo pet evrov.