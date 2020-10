"Strašno je, kaj smo odkrili, a moramo vam povedati resnico"

Nekdanji tanker so v plavajoči predelovalni obrat in skladišče surove nafte, ki je dobilo ime Nabarima, spremenili leta 2005.

Nekdanji tanker so v plavajoči predelovalni obrat in skladišče surove nafte, ki je dobilo ime Nabarima, spremenili leta 2005. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

V Parijskem zalivu med severovzhodno obalo Venezuele in otoško državo Trinidad in Tobago se je že pred dvema mesecema začel nevarno nagibati v plavajočo rafinerijo predelan tanker Nabarima, podjetje, ki z njim upravlja, pa to v sodelovanju z venezuelskim režimom poskuša prikriti. Na problematiko zdaj opozarja združenje trinidadskih ribičev, ki jih skrbi, da se bo Nabarima prevrnila in potonila. To bi lahko, če bi iz plovila začela iztekati nafta, povzročilo kolosalno ekološko katastrofo.

Plovilo FSO Nabarima je nekdanji tanker v lasti venezuelske državne naftne družbe PDSVA in italijanske energetske multinacionalke Eni. V plovilu, ki se danes uporablja za skladiščenje in predelavo surove nafte, je trenutno okrog 1,3 milijona sodčkov oziroma 206 milijonov litrov surove nafte.

Pred dnevi so se na spletu pojavile fotografije, iz katerih je razvidno, da se je Nabarima, ki je zasidrana v Parijskem zalivu, laguni med obalama Venezuele in Trinidada in Tobaga, nevarno nagnila.

The FSO Nabarima containing over 1 million barrels of oil is now dangerously tilting and it at risk of capsizing in the gulf of Paria. A phot taken on the 13th October shows the tanker dangerously tilting. #Venezuela pic.twitter.com/qVIdbCi2Qk — CNW (@ConflictsW) October 16, 2020

Nagibanje Nabarime naj bi se začelo že najmanj v avgustu, a so v družbi PDSVA septembra zgolj odmahnili z roko, češ da ne gre za resne težave. Plovilo je bilo takrat nagnjeno za okrog osem stopinj.

A stanje se je od tedaj poslabšalo. Sodeč po najnovejših fotografijah in pričevanjih očividcev Nabarima zdaj "visi" za skoraj 25 stopinj. Nadaljnje nagibanje preprečujejo številna sidra.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

"Če se ta stvar prevrne, bomo posledice vsi čutili še desetletja," je v petek zaskrbljenost izrazil Gary Aboud, tajnik trinidadske okoljevarstvene neprofitne organizacije Ribiči in prijatelji morja (Fishermen and Friends of the Sea).

Aboud je v petek sicer tudi odplul do Nabarime in posnel videoposnetek, na katerem je jasno vidno nagibanje plovila. Opozoril je, da se lahko v primeru potopa Nabarime in izliva nafte zgodi ekološka katastrofa, ki bo delo vzela ali ga močno otežila 50.000 ribičem v regiji.

24. marca 1989 je ob obali Aljaske nasedel tanker Exxon Valdez in povzročil eno najhujših okoljskih katastrof vseh časov. Iz ladje je izteklo 41 milijonov litrov nafte, ki je prekrila za tretjino Slovenije veliko zaplato morja in v lepljivo pustinjo spremenila več kot 2.000 kilometrov obale. Nesreča je še danes, čeprav so se zgodila tudi večja razlitja nafte, sinonim za ekološko katastrofo. V Nabarimi je medtem približno petkrat toliko surove nafte kot v nesrečnem Valdezu. Foto: Reuters

Vladi Venezuele in Trinidada in Tobaga po mnenju organizacije Ribiči in prijatelji morja tudi ne storita dovolj za obveščanje o potencialni grožnji Parijskemu zalivu. Ne le to, venezuelska vlada naj bi se nevarnost s kampanjo dezinformacij trudila tudi prikriti oziroma nagibanje Nabarime prikazati kot povsem benigno.

"Strašno je, kaj smo odkrili, a moramo vam povedati, saj vam drugi ne bodo," je v videoposnetku, ki je bil v petek objavljen na Facebooku, dejal Gary Aboud.

Lokacija Nabarime v Parijskem zalivu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na Nabarimi so ta teden potekala popravila ventilov, sicer pa plovilo zaradi gospodarskih sankcij ZDA zoper Venezuelo, kar zadeva izvoz nafte, sameva že več kot leto dni. Naftni koncern Petrosucre, ki ga sestavljata družbi PDSVA in Eni,1,3 milijona sodčkov nafte na Nabarimi namreč ne more prodati svojemu glavnemu kupcu, ameriškemu Citgo Petroleum.

Sankcije so tudi glavni razlog, zakaj do Nabarime še niso pripluli tankerji in z nje začeli izčrpavati surove nafte. To se bo morda spremenilo naslednji teden, saj je italijanska družba Eni Združene države Amerike po poročanju tiskovne agencije Reuters pred dnevi zaprosila za blagoslov za začetek praznjenja Nabarime.

Preberite tudi: