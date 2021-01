Stop britanskim sendvičem na meji Evropske unije

Britanski vozniki so na meji z Nizozemsko ob vstopu v Evropsko unijo iz svoje zdaj "tretje države" doživeli neprijetno lekcijo o učinkih brexita – in zato ostali lačni.

Ob začetku novega leta po srednjeevropskem času se je izteklo prehodno obdobje, v katerem je Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske kljub svojem formalnem odhodu iz Evropske unije 11 mesecev prej še vedno bila del enotnega evropskega trga.

Zdaj je Združeno kraljestvo tretja država v odnosu na Evropsko unijo, trga sta ločena, popolnoma prostega pretoka ljudi in blaga ni več. Veljajo nova pravila, torej je Združeno kraljestvo za Evropsko unijo zdaj enako kot Turčija, ZDA ali Bosna in Hercegovina.

"Dobrodošli v brexitu!"

Nič hudega sluteči britanski vozniki so na zunanji evropski meji na Nizozemskem spoznali, kaj to pomeni. Iz tretjih držav je v Evropsko unijo prepovedan uvoz in vnos mesa, mleka in njunih izdelkov ter sadja, zelenjave in rib, zato so jim nizozemski mejni policisti odvzeli sendviče, v katerih je meso.

Dutch officials confiscate UK lorry driver's ham sandwich, declaring: 'Welcome to Brexit' https://t.co/IAnVDxNLZh — Brexit Home (@BrexitHome) January 11, 2021

Ni zalegla prošnja, da bi obdržali vsaj kruh – nizozemski policisti so neomajni: sendviči z mesom gredo v celoti v uničenje! Ob tem so si nizozemski varuhi evropske meje privoščili še (formalno sicer povsem utemeljeno, a vendarle cinično) pripombo: "Dobrodošli v brexitu!"