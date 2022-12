Število zaprtih in ubitih novinarjev letos znova naraslo

Skupno število 533 novinarjev, ki so bili letos do prvega decembra pridržani v zvezi s svojim delom, je bilo za dobrih 13 odstotkov višje kot lani, so zapisali pri RSF.

Največ novinarjev je zaprtih na Kitajskem

Ta organizacija še nikoli prej ni zabeležila tako velikega števila priprtih novinark. Trenutno jih je pridržanih 78, kar pomeni rekordno povečanje za skoraj 30 odstotkov v primerjavi z letom 2021. Ženske zdaj predstavljajo skoraj 15 odstotkov vseh priprtih novinarjev, medtem ko jih je bilo pred petimi leti manj kot sedem odstotkov.

Največ novinarjev je še vedno zaprtih na Kitajskem, kjer sta cenzura in nadzor dosegla skrajno raven, saj jih je trenutno pridržanih kar 110. Znak velike represije je tudi podatek, da je Iran s 47 priprtimi novinarji v tej statistični kategoriji poskočil na tretje mesto na svetu, le nekaj več kot mesec dni po začetku množičnih protestov v državi.

"Avtoritarni režimi hitreje kot kadarkoli prej polnijo svoje zapore z novinarji. Letošnji novi rekord potrjuje, da se moramo nujno upreti tem brezobzirnim oblastem in aktivno podpreti vse, ki poosebljajo ideal novinarske svobode, neodvisnosti in pluralizma," je dejal generalni sekretar RSF Christophe Deloire.

Naraslo je tudi število ubitih novinarjev

V letu 2022 je bilo ubitih 57 novinarjev, kar je 19 odstotkov več kot v letu 2021, po dveletnem obdobju relativnega miru in zgodovinsko nizkih številkah. Eden od razlogov za to je tudi vojna v Ukrajini – v prvih šestih mesecih vojne je bilo ubitih osem novinarjev.

Več kot 60 odstotkov ubitih novinarjev je umrlo v državah, ki sicer niso udeležene v oboroženih spopadih. Samo v Mehiki je bilo na primer umorjenih enajst novinarjev, kar je skoraj 20 odstotkov vseh po svetu. Podatki iz Mehike so skupaj s podatki s Haitija in iz Brazilije pripomogli k temu, da sta Srednja in Južna Amerika postali najnevarnejši regiji za novinarje in medije.

Poročilo za leto 2022 navaja tudi, da je trenutno najmanj 65 novinarjev in medijskih delavcev po svetu vzetih za talce. Poleg tega sta bila leta 2022 pogrešana še dva novinarja, tako da je skupno število trenutno pogrešanih novinarjev naraslo na 49.