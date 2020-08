Število novih okužb s koronavirusom v ZDA upada

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do torka zvečer v ZDA s koronavirusom okužilo že 5,78 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 pa jih je umrlo več kot 178.400. Na dan se zdaj povprečno okuži po 43 tisoč ljudi, kar je 21 odstotkov manj kot v začetku avgusta. Na vrhuncu pandemije aprila je bilo novih okužb na dan po 34 tisoč, piše STA.

Število testov pada

Takrat so manj testirali in tudi zdaj število testov pada. V začetku avgusta so opravili po 820 tisoč testov na dan, zdaj jih po 690 tisoč. Po drugi strani pa je delež pozitivnih testov nazadoval s 7,3 odstotka v začetku meseca na 6,1 odstotka vseh testov. Povprečje smrtnih primerov je od začetka meseca nazadovalo s 1051 na dan na 965, piše STA.

Položaj se izboljšuje tudi na Floridi, kjer je bilo julija po 10 tisoč novih okužb na dan, v torek pa jih je bilo 2600. V Arizoni je bilo konec junija po 5500 okužb na dan, v torek jih je bilo le 859. New York, ki je bil najbolj prizadet aprila, je zato Arizono umaknil s seznama držav, katerih prebivalci ali obiskovalci morajo ob prihodu v New York za 14 dni v samoizolacijo.

New York za te ljudi dobro poskrbi in poleg zdravstvene oskrbe ponuja tudi možnost brezplačne namestitve v hotelu in brezplačno pomoč v hrani. Čeprav v New Yorku vsi nosijo maske tudi na prostem oziroma morda prav zaradi tega, je statistika koronavirusa zdaj zanemarljiva, poroča STA.

Guverner Andrew Cuomo je v torek poročal o le dveh smrtnih žrtvah bolezni covid-19. Že 18. dan zapored pa je bilo pozitivnih testov manj kot odstotek. Testirajo po 70 tisoč ljudi na dan, v bolnišnicah pa se v državi z 20 milijoni prebivalcev zdravi le še 488 ljudi.

Pripravili bodo newyorški teden mode

Guverner je poročal, da bodo letos le pripravili newyorški teden mode (Fashion Week). Ta bo od 13. do 17. septembra, vendar bodo manekenke hodile po modni brvi brez gledalcev. Na zunanjih prireditvah se bo lahko zbralo največ 50 ljudi hkrati, v zaprtih prostorih pa do 50 odstotkov kapacitete, piše STA.

Cuomo je zavrnil tudi vse tiste, ki trdijo, da mesto New York nikoli več ne bo to, kar je bilo, in opozoril na izjave komika Jerryja Seinfelda, ki je takšne nejeverne Tomaže kritiziral v svojem slogu. V državi New York je bilo aprila med 700 in 800 smrti na dan, zdravilo pa se je tudi do 20 tisoč ljudi dnevno.

Skupaj jih je doslej umrlo skoraj 33 tisoč, kar je rekord, ki ga bo težko preseči. Na drugem mestu je s skoraj 16 tisoč mrtvimi še vedno New Jersey, kjer pa se pandemija prav tako umirja. Kalifornija, kjer so primeri poleti naraščali, je doslej naštela manj kot 12.400 mrtvih, še poroča STA.