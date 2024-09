Britanski premier Keir Starmer je obiskal Dublin v okviru svojih prizadevanj za izboljšanje odnosov z Irsko in Evropsko unijo. Po srečanju z irskim kolegom Simonom Harrisom je dejal, da se državi "od trenj vračata k prijateljstvu". Premierja sta se dogovorila tudi za redna letna srečanja na temo trgovine in sodelovanja.

"Ta trenutek predstavlja temeljni premik v naših dvostranskih odnosih. Zdaj, ko so razprave o brexitu za nami, se od trenj vračamo k prijateljstvu," sta Harris in Starmer zapisala v skupnem članku za časnik The Irish Times, objavljenem ob prvem obisku britanskega predsednika vlade na Irskem v zadnjih petih letih.

Upa na izboljšanje diplomatskih in trgovinskih odnosov

"To je trenutek za ponastavitev odnosov," je Starmer danes znova poudaril ob srečanju s Harrisom na posestvu Farmleigh, nekdanji rezidenci družine Guinness na obrobju Dublina, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britanski premier je dejal tudi, da si želi boljšega sodelovanja s članicami Evropske unije in upa na izboljšanje diplomatskih in trgovinskih odnosov, ne da bi pri tem preizpraševal temeljno podlago za brexit in izstop Velike Britanije iz EU.

Odločitev o izstopu iz EU je dodatno obremenila odnose med Veliko Britanijo in Irsko zaradi pravil, ki urejajo nadzor na meji med Irsko, ki je članica EU, in Severno Irsko, ki je del Združenega kraljestva.

Starmer in Harris sta se ob tem dogovorila, da bodo od prihodnjega leta potekala redna letna srečanja na temo trgovine in sodelovanja med državama. V govoru na okrogli mizi s predstavniki več irskih podjetij je Harris kot področja možnega sodelovanja navedel pravosodje, podnebje, kulturo, izobraževanje in digitalizacijo.